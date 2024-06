iPhone 12 ricondizionato: in offerta a 290€ su Amazon è un BEST BUY

Continuano le offerte su Amazon per gli iPhone ricondizionati. Tra le promozioni in corso in questo momento c’è spazio anche per iPhone 12 ricondizionato che viene proposto al prezzo scontato di 290 euro, nella versione da 64 GB. Da notare che la versione da 128 GB costa poco di più ed è attualmente proposta a partire da 329 euro. I prezzi indicati si riferiscono solo ad alcune colorazioni. Tutte le versioni di iPhone 12 ricondizionato sono proposte in “condizioni eccellenti” e hanno garanzia Amazon Renewed. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 12 ricondizionato: un best buy su Amazon

iPhone 12 è uno smartphone ancora attualissimo, anche grazie a specifiche ottime. La scheda tecnica include un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A14 Bionic, un’ottima soluzione per questa fascia di prezzo. Il sistema operativo è iOS, aggiornabile alla versione più recente rilasciata da Apple e con la possibilità di passare, quando sarà disponibile, al nuovo iOS 18.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, iPhone 12 ricondizionato è disponibile al prezzo scontato di:

290 euro per la versione da 64 GB

per la versione da 329 euro per la versione da 128 GB

Tutti i modelli hanno garanzia Amazon Renewed di 1 anno e sono proposti con “condizioni eccellenti” (senza graffi e altri danni visibili da almeno 30 cm e con una batteria con capacità superiore all’80% dell’originale). Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. I prezzi indicati si riferiscono soload alcune colorazioni dello smartphone. È necessario verificare, di volta in volta, il prezzo della colorazione desiderata.