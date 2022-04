iPhone 12 Mini scende sotto i 600€ su Amazon (-17%)

Promozione dell’ultimo minuto di Amazon per uno dei dispositivi Apple piùà chiacchierati di sempre; parliamo dell’ottimo iPhone 12 Mini, uno dei device più piccoli del momento, con uno schermo di soli 5,4 pollici ma con tecnologia OLED e caratteristiche di punta. Lo smartphone è sceso sotto la soglia psicologica dei 600€; costa 599,00€, con uno sconto di listino pari al 17%. Mica male.

Non di meno, lo si può portare a casa con spedizione gratuita e con tutti i vantaggi tipici di Amazon: possibilità di reso gratuito entro un mese dall’acquisto, possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis e molto altro ancora.

iPhone 12 Mini: perché sceglierlo?

I motivi per scegliere questo prodotto sono tanti, pure troppi. In primis, se non amate i padelloni, troverete in questo telefono il vostro nuovo migliore amico, ma non preoccupatevi: è potentissimo. Certo, la batteria è più piccola del dovuto, ma personalmente, non ho mai riscontrato problemi (l’ho posseduto per un anno e mezzo, fino all’uscita di SE 2022).

Le sue dimensioni compatte sono un elemento irrinunciabile per molte persone (me compreso). Sotto la scocca poi batte un cuore Apple Bionic A14, e c’è anche il modem 5G. Come detto, il pannello è OLED quindi i neri saranno profondissimi e riuscirà a garantire una leggibilità perfetta anche sotto la luce del sole in piena estate.

Si tiene benissimo in mano, è leggerissimo, ha un frame in alluminio riciclato e una back cover in vetro (c’è la ricarica wireless e la MagSafe charging con accessori compatibili).

Anteriormente c’è la fotocamera FaceTime HD e posteriormente due lenti da 12 Mpx (wide e ultrawide) capaci di girare video in 4K. Inutile dirlo, è un prodotto eccellente sotto tutti i punti di vista. A 599,00€ deve essere vostro, soprattutto se state cercando un iPhone piccolo, con Face ID, di ultima generazione, con 5G e altre funzionalità premium. E poi, è comodissimo da avere in tasca.

