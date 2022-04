Apple sta davvero lavorando ad un HomePod con FaceTime

Stando alle ultime informazioni emerse in rete, sembra che Apple sia davvero al lavoro su un rivoluzionario smart speaker HomePod di nuova concezione con fotocamera FaceTime al seguito.

Questo fantomatico device per la smart home potrebbe fondere il meglio delle tecnologie del colosso di Cupertino e integrare così speaker di prim’ordine con webcam HD dotate di Center Stage, ma andiamo con ordine.

HomePod con FaceTime: cosa sappiamo del device di Apple?

Come si apprende in rete, sembra che HomePod, il primo altoparlante intelligente dell’OEM di Cupertino, sia pronto a ricevere un upgrade hardware molto elevato. Potrebbero arrivare importanti funzionalità con il modello next-gen e la maggior parte di informazioni a riguardo stanno spuntando in rete in questi giorni.

Se dobbiamo prendere per buone le ultime news trapelate dal web, scopriamo che Tim Cook è al lavoro su uno speaker del tutto nuovo con webcam integrata. Non ci è dato sapere se disporrà o meno di uno schermo, ma quel che è certo è la fotocamera dovrebbe essere presente. Probabilmente poi, dovrebbe godere di tvOS a bordo, lo stesso software che abbiamo in Apple TV.

Unitamente a ciò, potrebbe sfidare Google Nest Hub Max, Amazon Echo Show e molto altro… sperando che abbia un pannello. Ripetiamo: ad ora non ci sono segnalazioni su questo prodotto, ma pensiamo anche che possa venir presentato durante la WWDC 2022. A voi piacerebbe un gadget simile? Ad oggi vi invitiamo a prendere tutto con “un pizzico di sale” e a restare connessi con noi per tutte le news dal mondo tech e non solo.

Fra le altre notizie correlate, citiamo che al WWDC 2022 faremo la conoscenza di iOS 16, iPadOS 16 e delle nuove iterazioni di macOS, tvOS, watchOS e via dicendo. Qualcuno suggerisce anche la presenza, nel corso dell’evento, di nuovi Mac (il Pro e l’Air, secondo quanto si legge). Staremo a vedere.