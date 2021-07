L'anno scorso Apple ha lanciato un device premium con un display incredibilmente piccolo, l'iPhone 12 Mini. Questo telefono è dotato di un display a schermo intero da 5,4 pollici, processore Bionic A14 e supporta il 5G. Il suddetto device è lo smartphone 5G più economico della compagnia e l'azienda aveva grandi speranze per questo prodotto. Tuttavia, le speranze di Apple sono state infrante in questo anno, in quanto le vendite del gadget sono state estremamente basse. Recentemente, Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) ha pubblicato una serie di statistiche secondo cui nel mercato statunitense la serie iPhone 12 rappresentava il 63% delle vendite di Apple.

iPhone 12 Mini è stato un flop?

Tuttavia, l'iPhone 12 Pro Max più costoso e con schermo grande è il più popolare: occupa il 23% del mercato. Ha la stessa quota di mercato dell'iPhone 11 che è presente in commercio da oramai due anni. Sorprendentemente, le vendite dell'iterazione Mini sono state insoddisfacenti. Ha le peggiori prestazioni di vendita, rappresentando solo il 5% della quota di mercato. Ciò equivale a meno di un decimo delle vendite dell'intera serie line-up. Oltre al mercato statunitense, anche i consumatori di altre regioni non prediligono i flagship con schermo piccolo come il 12 mini. Secondo i rapporti precedenti, anche le vendite globali del suddetto device sono molto scarse.

Guardando le vendite del 12 Pro Max e del modello Mini, è chiaro che i telefoni con schermo grande sono più popolari sul mercato. Ciò significa che il numero di consumatori che apprezzano ancora gli schermi piccoli è molto ridotto. Questo perché, in termini di esperienza utente, i prodotti dallo schermo grande sembrano essere migliori.

Il modello Mini viene fornito con il processore Bionic A14. Tuttavia, a causa delle sue dimensioni ridotte e della mancanza di un'adeguata dissipazione del calore, questo SoC non riesce a funzionare a piena capacità. Inoltre, a causa della mancanza di spazio interno presente nelle dimensioni contenute del piccolino del colosso di Cupertino, anche la capacità della batteria risulta alquanto compromessa. La batteria dell'iPhone 12 mini è di soli 2227 mAh, che è piuttosto piccola. Sebbene la portabilità di questo smartphone sia interessante, i suoi difetti superano i vantaggi.

Apple

Smartphone