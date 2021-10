iPhone 12 Mini con AirPods GRATIS? SI, ma NON CASCATECI

Apple sta regalando AirPods a tutti coloro che acquistano un iPhone 12 e 12 Mini, tuttavia c'è un “ma”: l'azienda regala le cuffie TWS solo in India. Già, avete letto bene.

iPhone 12 con AirPods in omaggio? Una promo non per tutti

I famosi giganti dell'e-commerce indiano, ovvero Flipkart e Amazon India, stanno offrendo forti sconti sui prodotti Apple per via dell'iniziativa del Big Billion Days e attraverso il Great Indian Festival. I consumatori indiani dunque, hanno da gioire: per loro, c'è un affare interessante proveniente direttamente dalla mela.

L'anno scorso, Apple ha finalmente debuttato con il suo store online ufficiale in India. Dal suo lancio, la compagnia non ha offerto solo sconti sui device per l'istruzione, ma anche altre frizzanti promo con cadenza periodica.

Quindi, in vista delle festività natalizie di Diwali, il gigante della tecnologia con sede a Cupertino ha annunciato un dolce “deal” per iPhone 12 e iPhone 12 mini. I clienti che acquistano uno di questi due terminali riceveranno in omaggio un paio di AirPods. L'offerta partirà il 7 ottobre e sarà valida solo in India.

I clienti interessati hanno anche la possibilità di optare per le AirPods con custodia di ricarica wireless o per l'iterazione Pro pagando un prezzo aggiuntivo che verrà rivelato una volta che lo sconto sarà attivo.

Con il lancio della serie iPhone 13, la società ha abbassato il prezzo della serie iPhone 12. Noi però, vi segnaliamo che il modello standard ha un costo di 889€ su Amazon Italia. Il Mini invece, lo si porta a casa con soli 762€. Entrambi dispongono di ben 128 GB per l'archiviazione dei dati, ovviamente, non espandibili, come da tradizione.

