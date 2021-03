Secondo un recente rapporto di OpenSignal, le velocità 5G e 4G variano in modo significativo tra iOS e Android. Il report redatto dalla società offre un confronto tra le prestazioni del modem 5G dei nuovi iPhone 12 e le prestazioni ottenute dai migliori flagship Android; è emerso anche che, la maggior parte dei 25 migliori smartphone 5G più veloci di sempre proviene da Samsung.

iPhone 12: il modem 5G è il peggiore di tutti

Sebbene la velocità 5G dell’iPhone 12 sia 2,3 volte più veloce dei modelli con modem LTE, pare che la velocità di download complessiva del primo lotto di iPhone avente il modem per le reti di quinta generazione di Apple sia l’ultima in classifica. La velocità 5G dei melafonini facenti parte della line-up 2020 di Apple è inferiore ad almeno 25 smartphone Android presenti negli Stati Uniti.

Secondo OpenSignal, il Samsung Galaxy S21 5G è in cima alla classifica con una velocità di download media 5G / 4G di 56 Mbps. In generale, il più grande vincitore è Samsung, che rappresenta il 60% dei 25 migliori prodotti con modem 5G. Curiosamente, LG Velvet 5G è al 25 ° posto con una velocità media di 37,8 Mbps.

La serie iPhone 12 è carente su questo aspetto e i fan del brand non riescono a capirne il motivo. Non c’è dubbio che la velocità 5G della serie iPhone 12 abbia deluso tutti i proprietari. Il primo smartphone abilitato al 5G di Apple è in ritardo rispetto ai concorrenti Android in termini di velocità media complessiva. Si parla di picchi massimi di 36,9 Mbps / 36,2 Mbps per le versioni “Pro” e “Pro Max”.

Per quanto concerne la line-up di base, le velocità di download medie di iPhone 12/12 Mini sono rispettivamente di 29,6 Mbps e 32,9 Mbps. L’intera serie di iPhone 12 non è nemmeno entrata nella top 25.

La serie iPhone 12 utilizza modem Qualcomm 5G come i dispositivi Android. In effetti, la serie iPhone 12 aggiunge anche la connessione mmWave a tutti i modelli presenti sul territorio USA. Pertanto, è abbastanza sorprendente che questa gamma di prodotti sia così indietro rispetto alla controparte Android.

Secondo Ian Fogg (OpenSignal Analyst), il problema dell’iPhone potrebbe essere correlato al suo design RF. Infine, il rapporto sottolinea che quando il 5G arriverà sull’iPad, questo dovrebbe apportare diversi cambiamenti per gli utenti finali. Speriamo bene.

