Nomad non ha resistito a personalizzare il nuovissimo Battery Pack con tecnologia MagSafe di Apple in pelle. Di fatto, costa “solo” 30 dollari. Che ve ne pare? Vi piace? A noi tantissimo.

La cover che non ti aspetti by Nomad

Francamente, ora che abbiamo visto una cover in pelle per il Battery Pack MagSafe di Apple, abbamo la scimmia urlante sulle spalle.

Di fatto, il prodotto (che costa più di 100€) è qualcosa che si porta sempre in giro, la si tocca e guarda in continuazione, pertanto una bella custodia in pelle non può che aumentarne il grip e migliorare l'estetica finale del tutto.

Magari avete già una cover in pelle abbinata per il vostro iPhone: in questo caso, l'abbinamento sarà da “diesci e lode”. Vedendo le foto rilasciate dal produttore, effettivamente sembra una bella combinazione. Se vi piace, sappiate che Nomad sta attualmente prendendo i preordini per tale gadget. Costa 30 dollari ogni case e le spedizioni partiranno (purtroppo) solo da novembre.

Ma poi… perché hai rilasciato questo prodotto solo in bianco, Apple? Che ti abbiamo fatto di male?

Anche se non potete vederlo nelle immagini o nella descrizione, Nomad ci dice che ci sarà effettivamente un foro per la porta di ricarica della batteria. Un'altra cosa: probabilmente dovreste sapere che il nastro è ciò che tiene incollato questo pezzo di pelle.

Vediamo quanto resisteranno i magneti del MagSafe Battery Pack prima di metterci un articolo a protezione del tutto sopra.

Che dite, vi piace? Speriamo che la tecnologia sia abbastanza resistente da reggere nel tempo. Inoltre, nelle news correlate, è emerso che con la line-up iPhone 13, Apple inserirà dei magneti più forti.

Smartphone