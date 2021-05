Secondo quanto si apprende, la produzione di iPhone 12 in India scende di oltre il 50% a causa della pandemia da CoVid-19.

Cosa succede in India con la produzione di iPhone 12?

Il mese scorso, Apple ha confermato che la società ha avviato la produzione della sua ultima serie di dispositivi, la gamma iPhone 12, in India, precisamente nello stabilimento Foxconn del Tamil Nadu. Ma non tutto sta andando secondo il piano.

Un nuovo rapporto di Reuters ha affermato che la produzione di iPhone 12 in India è diminuita di oltre il 50% a causa del COVID-19. Il rapporto, citando due fonti a conoscenza della questione, afferma che i lavoratori infettati dal virus che ha sconvolto le nostre vite da un anno a questa parte, hanno dovuto lasciare i loro posti, provocando un calo della produzione.

Si afferma che più di 100 dipendenti Foxconn siano risultati positivi al CoVid-19 e che la società abbia imposto un divieto di ingresso nella sua fabbrica nella capitale di Chennai fino alla fine di maggio. Una persona a conoscenza della questione ha affermato: “I dipendenti possono solo uscire ma non entrare nella struttura da ieri. Viene mantenuta solo una piccola parte dell’output. “

Le fonti affermano che più del 50 per cento della capacità dell’impianto è stata tagliata, ma non hanno specificato la capacità della fabbrica e non era chiaro quanti lavoratori fossero nella struttura, che fornisce anche alloggi dormitorio per i dipendenti.

In una dichiarazione a Reuters, l’azienda ha dichiarato:

Foxconn pone la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti come la nostra massima priorità ed è per questo che abbiamo lavorato a stretto contatto con il governo locale e le autorità sanitarie pubbliche in India per affrontare le sfide che noi e tutte le aziende stanno affrontando la crisi del CoVid-19.

Il Tamil Nadu, lo stato in cui si trova l’impianto di produzione, è anche una delle regioni più colpite dalla seconda ondata di coronavirus in India. Per frenare l’impennata dei contagi, il governo ha imposto un blocco totale da questa settimana. Lo stabilimento Foxconn nel Tamil Nadu produce iPhone appositamente per il mercato indiano.

È interessante notare che Foxconn non è l’unico produttore colpito dal coronavirus. Nokia e OPPO avevano anche sospeso la produzione nelle fabbriche in India dopo che alcuni lavoratori erano risultati positivi al Coronavirus diverse settimane or sono.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 12: tutti i prezzi

Apple

Apple iPhone 12

Smartphone