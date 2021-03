Apple ha appena pubblicato un nuovo spot che promuove la resistenza dei materiali del nuovissimo iPhone 12. Non è la prima volta che l’azienda enfatizza questo aspetto, poiché nel keynote dello scorso anno ha affermato che questo modello riesce a reggere meglio gli urti e le cadute accidentali rispetto ai prodotti precedenti.

Apple: iPhone 12 è a prova di disastri

Nell’annuncio chiamato Cook, un goffo aspirante cuoco cerca di imparare una ricetta mentre legge i passaggi sul suo iPhone 12. Invece di cucinare un piatto prelibato, compie operazioni maldestre e sbadate, versando la salsa sull’iPhone, lo impolvera con la farina e lo urta con un macinapepe più e più volte. Insomma: il melafonino è oggetto di un duro maltrattamento da parte del maldestro personaggio. È un spot davvero divertente di 30 secondi. La musica che suona in sottofondo è la canzone Sauce, lanciata di recente, della cantante Naïka.

Non di meno, quando la scena sta per volgere al termine, il protagonista lascia cadere il suo iPhone 12 ancora una volta nel lavandino e lo pulisce con acqua corrente. Subito dopo compare la frase: “Più durevole che mai. Rilassati, è iPhone “: insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Al di là del simpatico video, è importante osservare come l’azienda stia ponendo l’accento sulla resistenza agli urti e danni accidentali del nuovo melafonino lanciato ad ottobre dello scorso anno.

Apple ha anche promosso la durabilità dell’iPhone nel suo primo spot pubblicitario “Meet iPhone 12” . La società ha affermato che è “resistente all’oops“. Nessun problema se un utente sbadato lascia cadere del caffè bollente sopra, una birra, del vino, dell’acqua o altro ancora.

L’iPhone 12 ha una classificazione iP68 per resistenza all’acqua e alla polvere. Con lo schermo Ceramic Shield, Apple afferma che questo modello ha prestazioni di caduta quattro volte migliori. E sebbene l’iPhone sia più resistente quando cade, è comunque suscettibile di graffi sullo schermo. Vi consigliamo di proteggerlo con una cover e con una bella pellicola in vetro temperato (di alta qualità, mi raccomando).

