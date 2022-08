iPhone 12 e AirPods 2: MAXI combo, prezzo SUPER

Fra poche settimane Apple presenterà i nuovissimi flagship della line-up iPhone 14. Oramai manca davvero poco e bisogna ammettere che iPhone 13 è stato il telefono più venduto degli ultimi mesi. Tuttavia oggi vogliamo parlarvi di un altro melafonino che si può portare a casa ad un prezzo strepitoso: iPhone 12 a soli 749,00€ con spedizione gratuita su Amazon.

Pensate che se ci abbinate un paio di AirPods di seconda generazione a 119,00€ avrete speso in tutto 870,00€, praticamente il costo del solo iPhone 13. Mica male, vero? E non dovete temere: il modello che vi indichiamo è perfetto per ogni situazione. È ancora oggi un Best Buy su tutta la linea.

iPhone 12 e AirPods 2: semplicemente ottimi

Ovviamente entrambi i prodotti sono venduti e spediti da Amazon, questo, tutta la tranquillità del caso. Poco vogliamo segnalarvi che le spedizioni sono gratuite incluse nel prezzo e questo già già se capite bene che è super vantaggioso. Ma le sorprese non finiscono qui. Dovete considerare anche che avrete un anno di garanzia con Apple e ben due anni di garanzia con Amazon, quindi questo vi farà stare ancora più tranquilli in caso di eventuali problemi. L’assistenza clienti è attiva tutti i giorni fino alla mezzanotte, anche nei festivi e in più nel primo anno, vi basterà andare in un qualunque Apple Store per ricevere tutto il supporto necessario.

iPhone 12 lo conosciamo tutti: è potente, ha un design di ultima generazione, è leggero ma anche compatto, grazie al suo schermo da 6,1“ OLED. Sotto la scocca batte un potente processore di nuova generazione con supporto alle reti 5G. Le Fotocamere poi sono davvero da paura e sono in grado di girare video in 4K HDR e di realizzare splendidi ritratti. Tra le altre cose e dobbiamo anche ricordarvi che è è super leggero anche se ha una batteria molto capiente in grado di portarvi sempre a cena.

Gli AirPods poi sono auricolari davvero fantastici, leggeri e anche loro hanno un’autonomia degna di nota. Si ricaricano via wireless o con il cavo grazie da custodia apposita.

Capite bene che ci troviamo di fronte a due dispositivi eccellenti. vi invitiamo ad approfittare di questa fantastica offerta di non perdere tempo. L’iPhone è in colorazione bianca, a nostro avviso quella più bella è che richiama la linea dell’amatissimo iPhone 5.

