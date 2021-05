Buona domenica! E lo è sicuramente per quanti in mente hanno da tempo il tarlo di un iPhone 12 e stavano soltanto aspettando l'occasione giusta per metterci le mani su. L'occasione è arrivata: solo per oggi, domenica 23 maggio, Amazon mette a disposizione due modelli dello smartphone di Cupertino ad un prezzo del tutto unico, con sconti fino all'8%. Chi sta cercando un iPhone 12 ben sa che non si tratti di una occasione che succede spesso: succede oggi, termina questa sera, beato chi arriva in tempo.

Buona domenica per chi sta cercando un iPhone 12

Come noto, il prezzo degli iPhone rimane sostanzialmente immutato nel tempo e ciò ben spiega perché una doppia offerta lampo non possa che essere la grande opportunità che molti stavano aspettando per potersi godere di una sforbiciata sul prezzo. Eccoli dunque i due modelli ed i due sconti relativi da portare a casa con un click:

Apple iPhone 12 a 1029 euro ( -7% )

a 1029 euro ( ) Apple iPhone 12 mini a 929 euro (-8%)

In comune i due device hanno sia il colore (la delicata tonalità verde) che il taglio di memoria (256GB, ossia il modello di maggior prestigio dell'intera gamma).

Le specifiche sono per il resto quelle note: Display Super Retina XDR da 6,1 pollici per l'iPhone 12 e da 5,4 pollici di diagonale per la versione “mini”; chip A14 Bionic; doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision; resistenza all'acqua IP68. Non solo: a disposizione su Amazon v'è una offerta Recommerce che dona 30 euro per ogni iPhone restituito all'assistenza, abbattendo potenzialmente il prezzo ulteriormente.

Buona domenica, dunque, a chi saprà rendersela speciale con un click!

