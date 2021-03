La variante da 128GB di memoria interna del nuovo iPhone 12 è in offerta su Amazon a 879€, il prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce. Lo sconto del 11% corrisponde ad un risparmio di ben 110€ rispetto al prezzo di listino.

La nuova famiglia di prodotti Apple consta di 4 dispositivi, iPhone 12 e 12 Mini sono i due modelli meno costosi, la line-up si completa con 12 Pro e Pro Max. Tutte le versioni possono essere acquistate in diverse configurazioni di memoria interna, dai 64 fino ai 512Gb. Quest’anno vengono introdotte nuove colorazioni e un nuovo design squadrato, che ricalca le orme dei vecchi iPhone 4/4s e 5/5s.

IPhone 12 monta un display retina OLED da 6.1 pollici, copre la quasi totalità del pannello frontale ed è interrotto soltanto dall’iconico “notch” in alto, elemento indispensabile per ospitare l’innovativo FaceID, che permette di sbloccare lo smartphone tramite un riconoscimento del volto accurato e sicuro.

Il potente processore di nuova generazione Apple A14 Bionic è uno dei più potenti sul mercato, supporta le reti 5G e garantisce una gran ottimizzazione dei consumi.

Sul retro di iPhone 12 troviamo 2 fotocamere, alla principale si affianca una ultra-grandangolare, il nuovo dispositivo Apple può girare video in 4K fino a 60 fps e supporta lo standard HDR 10 bit.

Oggi iPhone 12 in versione da 128GB è disponibile in tutte le colorazioni in offerta su Amazon a 879€, si tratta del minimo storico per questo modello specifico. Non manca la spedizione espressa Prime con consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

