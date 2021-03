Ancora per qualche giorno resterà attiva la promozione sugli smartwatch Samsung, il Galaxy Watch Active 2 è in offerta su Amazon grazie ad un coupon. Per accedere all’offerta occorre collegarsi a questa pagina, procedere all’acquisto del prodotto e aggiungere il seguente codice nella sezione “Buono sconto o Codice promozionale”.

SAMSUNGWATCH

Lo smartwatch è disponibile con cassa da 40mm e 44mm, ecco i prezzi di vendita applicando la suddetta promo:

Il corpo in alluminio e il design stondato permettono allo smartwatch di Samsung di coniugare l’aspetto di uno sportwatch a quello di un elegante orologio moderno, ideale sia durante l’attività fisica che per l’uso quotidiano. Il vetro Gorilla Glass con curvatura 2.5D protegge lo schermo circolare da 1.4 pollici, un pannello Super AMOLED molto luminoso e ben visibile sotto la luce diretta del sole.

Il Watch Active 2 si interfaccia con l’applicazione dedicata ai dispositivi indossabili di Samsung e disponibile per Android, tramite le impostazioni è possibile personalizzare l’esperienza d’uso scegliendo tra una lunga lista di orologi analogici e digitali. Inoltre è presente uno store che permette di scaricare tantissime app sviluppate per TizenOS, il sistema operativo della serie Galaxy Watch.

Samsung Watch Active 2: ECG e Impermeabilità

I sensori integrati sotto la scocca del Samsung Galaxy Watch Active 2 permettono di monitorare la frequenza cardiaca effettuando un vero e proprio elettrocardiogramma (ECG), mentre tramite il GPS lo smartwatch tiene traccia dei chilometri percorsi. Le funzioni dedicate allo sport sono diverse, è possibile tracciare moltissime attività selezionandole dall’apposita applicazione.

Grazie alla certificazione IP68 il dispositivo resiste all’acqua fino a 50 metri di profondità, una caratteristica ideale per monitorare le sessioni di nuoto o per chi svolge attività fisica all’aperto e non vuole preoccuparsi di eventuale pioggia o sudorazione eccessiva.

Ancora per qualche giorno è disponibile la promozione che consente di acquistare gli smartwatch Samsung ad un prezzo molto interessante, basta aggiungere il prodotto al carrello e al momento del pagamento inserire il codice promozionale “SAMSUNGWATCH”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch