Un’immagine appena trapelata in Rete mostra le nuove custodie per gli iPhone 12 pensate da Apple per la primavera: siamo certi che le tonalità delle cover faranno breccia nel cuore di molti utenti e ora vi spieghiamo il perché.

iPhone 12: nuove custodie

Una nuova immagine pubblicata poche ore fa su Twitter mostra presumibilmente le opzioni di colore primaverili inedite che Apple starebbe pensando per le custodie dei suoi vendutissimi iPhone 12.

Sulla base dell’immagine, Apple prevede di rilasciare quattro nuove opzioni di colore nella sua gamma di cover in silicone per l’ultimo melafonino dell’azienda e, sebbene i nomi ufficiali per le tonalità dedicate alla primavera siano ancora sconosciuti, in base alla foto che vi mostriamo di seguito possiamo ipotizzare che si avvicineranno al viola scuro, all’azzurro, al verde chiaro e all’arancio.

Tuttavia, un leaker ha svelato quelli che sarebbero i presunti nomi della collezione, di certo dalle denominazioni non indifferenti: Cantalupo, Ametista, Pistacchio e Capri Blue.Ricordiamo che nel 2020, il colosso di Cupertino ha rilasciato cinturini abbinati per iPhone 11 e Apple Watch dedicati alla stagione primaverile. La società in genere presenta nuovi accessori dedicati alla primavera a fine marzo o all’inizio di aprile e, con la recente rivelazione da parte di Siri di un evento Apple fissato per il 20 aprile, potremmo assistere al lancio dei suddetti accessori.

Vale la pena accennare anche al recente rumor secondo cui il nuovo iPhone 13 disporrà di una back cover con un elemento unico e che offrirà una maggiore protezione al blocco delle lenti.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 12: tutti i prezzi

Apple

Apple iPhone 12

Smartphone