Apple iPhone 12 è in cima alla classifica della Top 10 degli smartphone più venduti a livello mondiale di gennaio 2021. Lo scorso anno invece, il melafonino di undicesima generazione è andato in cima alle classifiche dei telefoni più venduti durante il primo semestre e, successivamente, è diventato anche uno degli gadget più venduti per l’intero anno.

iPhone 12 al primo posto della classica di Counterpoint

Oggi, Counterpoint Research ha elaborato un rapporto per i 10 modelli più venduti a livello mondiale di gennaio 2021 e Apple domina ancora una volta la lista con iPhone 12 in cima.

Secondo il rapporto, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max hanno rappresentato il 71% delle vendite totali di Apple per il mese e hanno occupato le prime tre posizioni nell’elenco dei primi 10. Come riportato in precedenza, la domanda era elevata per i dispositivi 5G Apple a causa di un lancio tardivo nel 2020.

L’iPhone 11 è ancora al quarto posto e questo non è sorprendente considerando che il terminale è ancora un ottimo prodotto per qualità-prezzo. Inoltre, il report afferma che 1/3 delle vendite totali di Apple proviene dagli Stati Uniti.

Apple ha anche altri due dispositivi nell’elenco e uno di questi è l’iPhone 12 Mini, sì, avete letto bene. I rapporti affermano che la compagnia potrebbe interrompere la produzione della versione Mini entro il secondo trimestre, ma sembra che abbia raccolto diversi consensi a gennaio. L’altro modello di melafonino presente in classifica è l’iPhone SE 2020.

La lista è, ancora una volta, condivisa solo da Samsung e Xiaomi, oltre che al colosso di Cupertino. Troviamo Redmi 9A e Redmi 9 al quinto e sesto posto. Il rapporto afferma che i telefoni sotto i $ 150 rappresentavano il 25% delle vendite totali di Xiaomi per gennaio.

Parlando di Samsung, il Galaxy A21s e il Galaxy A31, che di recente hanno ottenuto riduzioni di prezzo in molte mercati internazionali, occupano rispettivamente il settimo e il nono posto. Infine, Counterpoint afferma che Xiaomi sta crescendo gradualmente nella regione MEA mentre Samsung sta cercando di attirare più clienti con i suoi dispositivi Galaxy A.

