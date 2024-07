iPhone 12 cala ancora di prezzo da Unieuro (anche in 3 rate)

Il nuovo volantino di Unieuro ha tra le sue offerte principali iPhone 12 da 128 GB a 499 euro, il prezzo più basso per il modello in questione. Rispetto a quello precedente, pari a 529 euro, il risparmio è di 30 euro, mentre se lo si confronta con il prezzo consigliato si risparmiano qualcosa come 200 euro.

A completare l’offerta in corso la consegna gratuita al proprio domicilio e la possibilità di pagare in tre rate a interessi zero da 166 euro al mese con Klarna o PayPal. Si può optare per quest’ultima soluzione in fase di check-out, dopo aver aggiunto il telefono in carrello.

iPhone 12 in offerta a 499 euro sul sito Unieuro.it

Nell’universo Android, un telefono che ha alle spalle quasi quattro anni è spesso e volentieri inadeguato. Non è il caso invece degli iPhone, in particolare a partire da iPhone 12.

Da questo modello in avanti, Apple ha infatti adottato un deciso cambio di marcia sul fronte del display e dell’autonomia, due degli elementi dove gli iPhone faticavano di più nel confronto degli smartphone Android top. A questo proposito segnaliamo lo schermo da 6,1 pollici con un nuovo display AMOLED, più un’autonomia oltremodo sorprendente nonostante la capacità non raggiunga nemmeno i 3.000 mAh.

Al di là poi dell’ottimo supporto lato aggiornamenti software e patch di sicurezza, si segnala il supporto alla rete 5G, alla tecnologia Bluetooth 5.0, al modulo Wi-Fi 6 e all’NFC, più il nuovo processore proprietario Apple Bionic A14.

Puoi verificare la disponibilità di iPhone 12 su questa pagina del sito ufficiale di Unieuro. Il telefono è infatti etichettato come “ordinabile previa verifica disponibilità”, questo significa che il modello si trova al momento in vendita in uno dei punti vendita italiani di Unieuro.