Uno dei migliori smartphone 5G presenti sul mercato è sicuramente l'iPhone 12 di casa Apple. Stiamo parlando di un prodotto avente un pannello OLED da 6,1 pollici, notch avente tutti una pletora di sensori al suo interno, fotocamere di alto profilo e modem per le reti di nuova generazione. Oggi si può acquistare, nella sua variante da 64 GB, al prezzo super scontato di 779€ al posto di 939,00€. Stiamo parlando di ben 160 euro di sconto rispetto al prezzo di listino. Ovviamente, grazie ad Amazon godiamo di tutte le garanzie del caso e della possibilità di acquistarlo pagandolo in comode rate con il servizio di CreditLine di Cofidis.

iPhone 12: tanti motivi per amarlo

In primis troviamo uno schermo super risoluto capace di emozionare ad ogni sguardo: 6,1 pollici, Retina display, tecnologia OLED e pannello flat. Cosa volere di più? I 120 Hz? Bhè, vi domandiamo in questo caso: sono davvero necessari su un prodotto mobile o è solo una furba trovata di marketing?

Sul versante fotografico è in grado di registrare video in 4K a 60 fps o in super slow motion a 120 e 240 fps. Non manca una camera HD capace di catturare selfie e videocall di alto rilievo.

Il device è realizzato in alluminio (sul frame laterale) e in vetro (anteriormente e posteriormente), il tutto protetto dal Corning Gorilla Glass Victus.

Non manca poi un potente processore a 5 nanometri: l'Apple Bionic A14 è in grado di reggere qualsiasi operazione, da quella più ostica a quella più leggera. Dai giochi da mobile come PUBG e COD alla gestione delle mail o dei social network. Con il supporto alle reti 5G poi, navigherete alla velocità della luce.

Ad un prezzo così basso, è un peccato non approfittarne: parliamo di 160 euro in meno rispetto al costo di listino. Ne approfitterete?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

