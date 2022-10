iPadOS 17 renderà perfetti gli iPad di Apple?

Sappiamo che quest’anno Apple ha realizzato una line-up di iPad davvero incredibile; ha commercializzato un iPad basico di decima generazione che sembra essere il reboot del modello Air del 2020, ha inserito i chip M2 sui modelli Pro e ha presentato un Air con chip M1 a marzo scorso. Sebbene possano sembrare tutti molto interessanti, in realtà non c’è stato un vero prodotto che ci ha fatto gridare al miracolo. Tuttavia, nei piani della mela potrebbe esserci un super tablet da 16 pollici in cantiere e si dice che arriverà insieme ad iPadOS 17 nel corso del 2023.

Cosa sappiamo di iPadOS 17 e iPad 16″?

Secondo quanto riporta il giornale di The Verge, pare che la compagnia di Cupertino stia lavorando ad un modello da 16 pollici. In realtà, inizialmente si parlava di un dispositivo da 14 o 15 pollici ma ora le indiscrezioni suggeriscono che il pannello sarà ancora più generoso. Dovrebbe giungere sul mercato entro la fine dell’anno, precisamente nell’autunno del 2023, contestualmente alla release pubblica di iPadOS 17.

Come immaginiamo, l’articolo in questione potrebbe non essere così economico. D’altronde, potrebbe costare più di un laptop premium, anche più di un MacBook Pro 14″ M1 Pro. Ecco perché il software dovrà essere davvero rivoluzionario per diventare interessante e competitivo.

iPadOS 17 dovrebbe stravolgere tutto e far sì che i tablet si avvicinino sempre più alla comodità dei MacBook. Alcuni modelli avranno ancora i chip Apple Bionic, ma quelli con Apple Silicon dovranno diventare vere e proprie macchine da lavoro. Si parlava anche di una versione di macOS 14 light per tablet con M1/M2, ma potrebbe essere stato solo un rumor fasullo.

Ad ogni modo, se volete iPad Pro 12.9″ con M2, sappiate che lo trovate su Amazon a 1469,00€ con spese di spedizione incluse nel costo del device. È il miglior tablet che vi sia in commercio, soprattutto in casa Apple.

