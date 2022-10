Apple vorrebbe realizzare un SUPER iPad da 16" nel 2023

Stando a quanto si apprende in queste ore, sembra che Apple abbia intenzione di presentare un super iPad da ben 16 pollici entro la fine del 2023. A riportare questo rumor ci ha pensato un rapporto proveniente da Wayne Ma del portale “The Information”. Di fatto, il debutto di questo prodotto dovrebbe avvenire nel corso del quarto trimestre dell’anno. Ecco le parole provenienti dal report:

“Un iPad da 16 pollici sarebbe probabilmente adatto a professionisti creativi come grafici e designer che preferiscono uno schermo più grande.”

Ad oggi non abbiamo ulteriori dettagli in merito a questo device che dovrebbe avere le dimensioni del pannello del MacBook Pro da 16″ che abbiamo visto lo scorso anno. La domanda che ci facciamo però è la seguente: sarà un prodotto Pro o sarà semplicemente un iPad Plus?

Cosa sappiamo del super iPad gigante di Apple?

Facciamo un passo indietro: un anno fa, il noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman aveva detto che l’OEM di Cupertino stava esplorando l’idea di realizzare un super iPad di dimensioni generose. Questo gadget potrebbe esser in grado di fondere sempre più il divario che vi è fra tablet e computer.

Anche l’insider del settore Ross Young, nonché analista di display presso DSCC, ha riferito che la compagnia di Cupertino sta prendendo in considerazione l’idea di commercializzare un iPad Pro da 14 pollici con tecnologia mini-LED. Questo rumor, sebbene intrigante, va contro le indiscrezioni che parlano dell’arrivo di un iPad da 16 pollici. Quindi in definitiva, ci dobbiamo aspettare dei nuovi Pro o un Pro e un Plus oppure ancora, due modelli giganti basici? Dipenderà molto dalla destinazione d’uso.

Vi terremo aggiornati; intanto vi ricordiamo che oggi l’OEM di Cupertino ha dato il “via libera” agli acquisti per i nuovi iPad Pro con M2 e iPad (2022). Su quest’ultimo ne abbiamo parlato oggi in un articolo dedicato. Fateci sapere cosa ne pensate. Intanto, se volete fare un buon affare, vi suggeriamo l’iPad (2021) di nona generazione a soli 352,29€ da Amazon.

