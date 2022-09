iPadOS 16: UFFICIALE, Stage Manager arriverà anche sugli iPad Pro del 2018

Finalmente arriva una bella svolta con la nuova beta di iPadOS 16.1. Di fatto, il software ora permette di utilizzare Stage Manager anche sui vecchi modelli di iPad Pro, anche se non c’è ancora il supporto totale ai display esterni.

A riportare queste informazioni ci ha pensato il portale di Engadget che ha chiesto ai funzionari di Apple spiegazioni in merito. Adesso, con la beta di iPadOS 16.1, si può avere Stage Manager anche sui vecchi iPad Pro con chip A12X o A12Z.

Riportiamo di seguito le dichiarazioni dell’azienda in merito:

Abbiamo introdotto Stage Manager come un modo completamente nuovo di multitasking con finestre ridimensionabili sovrapposte sia sul display dell’iPad che su un display esterno separato, con la possibilità di eseguire fino a otto app live sullo schermo contemporaneamente. Fornire questo supporto multi-display è possibile solo con tutta la potenza degli iPad basati su M1. I clienti con iPad Pro 3a e 4a generazione hanno espresso un forte interesse a poter provare Stage Manager sui loro iPad. In risposta, i nostri team hanno lavorato duramente per trovare un modo per fornire una versione a schermo singolo per questi sistemi, con supporto per un massimo di quattro app live sullo schermo dell’iPad contemporaneamente.