iPadOS 16 e iOS 16: simili, ma molto diversi, ecco perché

Bruttissima notizia per i fan della mela: ieri, con iOS 16, Apple ha presentato le nuovissime schermate personalizzabili della lock screen di iPhone. La novità è stata apprezzata da tutti ma ora si scopre che non è tutto oro quel che luccica. Sebbene iOS e iPadOS condividano gran parte delle funzioni, si scopre ora che tale personalizzazione non sarà presente sugli iPad… e ciò non ha senso se ci pensate, anche perché i tablet sono i prodotti più adatti ad uno scopo simile. Io per esempio, uso il modello base o il Pro da 12.9″ solo con i widget e con le shortcuts.

iPadOS 16: la lockscreen non si può personalizzare, purtroppo

Come detto, la lock screen di iPadOS 16 non sarà personalizzabile; non comprendiamo il motivo anche perché le funzionalità in questione sono davvero molto originali e consentono modifiche strutturali (colori, caratteri, widget e altro) senza particolare difficoltà.

iPad e iPhone condividono molte opzioni ma quest’anno Apple sembra aver posto ulteriormente l’accento fra i due prodotti. È evidente che la compagnia stia preparando il terreno per rendere i tablet sempre più desktop-oriented e sempre meno “smartphone”. Su iPadOS le persone possono godere di un multitasking di livello desktop avanzatissimo e, se si ha un iPad Pro da 12.9″ con schermo XDR, anche della Reference Mode che trasforma il pannello in un monitor di riferimento per la color correction.

Il miglior iPad da acquistare oggi

Se state cercando un tablet della mela per il lavoro, per lo svago, per il divertimento, vi suggeriamo l’iPad base da 10,2 pollici. Si porta a casa a 329,00€ al posto di 389,00€. La versione in questione è quella basica, con 64 GB di memoria e senza modem LTE. C’è il supporto per l’Apple Pencil di prima generazione. È un device perfetto per studenti, per chi deve prendere spesso appunti e per chi cerca un gadget per giocare ai titoli dell’App Store o di Apple Arcade.

