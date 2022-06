iOS 16, macOS 13 e watchOS 9: quali modelli si possono aggiornare?

Ieri si è tenuta la WWDC 2022; Apple ha presentato i nuovi sistemi operativi per iPhone, iPad, Apple Watch e non solo. Vediamo però quali sono i device compatibili con le nuove versioni del software.

iOS 16: quali iPhone si possono aggiornare?

In primo luogo specifichiamo che l’aggiornamento include miglioramenti alla schermata principale, alla modalità Focus, ai messaggi e alle mappe. Non manca l’innovativa feature “Apple Pay Later” per suddividere i pagamenti in comode rate. Ecco gli iPhone che potranno beneficiarne:

iPhone 8, 8 Plus;

iPhone X;

iPhone XS, XS Max;

iPhone XR;

iPhone 11 Series;

iPhone 12 Series;

iPhone 13 Series;

iPhone SE (2020);

iPhone SE (2022).

watchOS 9: quali Apple Watch si possono aggiornare?

Troviamo qui quattro nuovi quadranti, la nuova zona di frequenza cardiaca, funzioni per l’app Salute e una impostazione che ci ricorda quali medicine prendere. Non c’è il supporto per Apple Watch 3, quindi non compratelo. Sarà compatibile con: Apple Watch Series 4, 5, 6 e 7, nonché con la gamma SE.

macOS 13 Ventura: i Mac compatibili

Qui troveremo lo Stage Manager, Spotlight Search tutta nuova, Continuity Camera e non solo. Ecco iMac compatibili:

iMac 2017 o successivo;

iMac Pro;

MacBook Pro dal 2017 in poi con SoC Intel;

Mac Mini dal 2018 in poi con SoC Intel;

Tutti i Mac con M1/M2/M1 Pro/M1 Max e M1 Ultra.

iPadOS 16: che novità!

Qui è presente lo Stage manager, la Reference Mode, una nuova app Meteo e molto altro. Gli iPad che si possono aggiornare sono:

iPad Air di 3°, 4° e 5° generazione;

iPad mini di 5° e 6° generazione;

iPad dalla 5° generazione in poi;

iPad Pro 12,9″ late 2015;

iPad Pro 9,7″ early 2016;

iPad Pro 10,5″ mid 2017;

iPad Pro 12,9″ late 2018;

iPad Pro 11″ late 2018;

iPad Pro 2020 (11 e 12.9″);

iPad Pro M1 (11 e 12.9″).

