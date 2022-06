iPadOS 16: parola d'ordine? Collaborazione!

A fine conferenza, Apple ha presentato finalmente iPadOS 16, il sistema operativo per tablet iPad. Questo è uno degli upgrade più attesi di sempre perché trasforma completamente l’esperienza d’uso e la avvicina pericolosamente a quella di un PC desktop. Sono tante le novità annunciate: l’app Meteo, la modalità Collaborazione per lavorare insieme ai propri colleghi, le videocall dalle app e molto altro ancora. Il focus però si espande anche al browser web Safari che ora permette la gestione dei gruppi di schede con amici, parenti e non solo.

iPadOS 16: le novità

Fra le cose più rilevanti dobbiamo citare l’app Freeform, una pagina bianca sulla quale si possono segnare appunti, pensieri e altro mentre si fa una call. C’è il supporto alla Apple Pencil. Arriverà anche su macOS, presumibilmente in autunno. Grazie a Metal3, il sw diventa sempre più simile ad un PC e ci sono grosse novità anche sul fronte del Game Center Mode.

Interessanti le Desktop Class Apps con aggiornamenti all’app di sistema File che ora è molto più versatile e utile. Non dimentichiamo le API per gli sviluppatori.

Ottima la Reference Mode per iPad Pro da 12.9″ che trasforma il tablet in un monitor calibrato.

Non di meno, i tablet M1 hanno una nuova impostazione che serve per ridimensionare le finestre con la desntià dei pixel e si potrà effettuare una pratica che espande la memoria unificata.

Grande attenzione al multitaking con iPadOS 16: arriva lo Stage Manager come quello di Mac e c’è il supporto completo ai monitor esterni: niente più bande nere laterali. La modalità multitasking consente di avere aperte e di gestire 3-4 finestre insieme. Oramai la distinzione fra PC e tablet si assottiglia sempre più.

Fra poco dovrebbe vedere la prima beta per sviluppatori e quella pubblica invece, dovrebbe arrivare a luglio. Il debutto della versione ufficiale è previsto per settembre/ottobre 2022.

Aggiornamento ore 21:28 06/06/2022: ci sono dettagli relativamente alla data di uscita di iPadOS 16. Più precisamente, andando oltre alla Developer Beta legata alla giornata del 6 giugno 2022, la Public Beta arriverà a luglio 2022, mentre l’autunno 2022 vedrà l’uscita della versione finale. Per maggiori indicazioni, potreste voler consultare il sito Web ufficiale di Apple.