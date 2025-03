L'iPad Pro pieghevole potrebbe essere il vero colpo da maestro di Apple

Apple sembra intenzionata ad entrare nel mercato dei dispositivi pieghevoli con un iPad Pro rivoluzionario, che potrebbe debuttare entro il 2027.

Secondo voci diffuse da fonti attendibili, il colosso di Cupertino starebbe lavorando a un modello di iPad Pro con schermo pieghevole da 18,8 pollici, privo di quella fastidiosa piega che caratterizza molti degli attuali foldable.

Cosa sappiamo al momento sull’iPad pieghevole di Apple

Una delle novità più interessanti riguarda l’autenticazione: l’iPad Pro pieghevole dovrebbe integrare il Face ID sotto il display, una tecnologia che finora è rimasta solo un’ipotesi per gli iPhone. Il sistema si baserebbe su una struttura metallica che unisce trasmettitore e ricevitore, permettendo di nascondere i componenti sotto lo schermo senza comprometterne la funzionalità.

Non è la prima volta che si parla di un iPad pieghevole, ma in questo caso i dettagli sembrano più concreti. Analisti del settore, come quelli di DSCC, confermano che Apple potrebbe optare per un display OLED di grandi dimensioni, puntando su una qualità visiva impeccabile. Bloomberg aggiunge che l’azienda starebbe cercando di perfezionare il design per garantire un’esperienza utente senza compromessi, motivo per cui il lancio potrebbe slittare fino al 2028. Apple, notoriamente meticolosa, non intenderebbe scendere a compromessi su aspetti come la resistenza dello schermo o la presenza di imperfezioni.

Nel frattempo, il mercato dei dispositivi pieghevoli continua a evolversi. Samsung, uno dei grandi brand coinvolti, sta lavorando per ridurre ulteriormente la visibilità della piega, mentre aziende come Honor e Oppo si sfidano a colpi di modelli sempre più sottili. Huawei ha addirittura lanciato un dispositivo a tripla piega, dimostrando come l’innovazione in questo campo sia ormai inarrestabile.

Apple, pur arrivando in ritardo, potrebbe cambiare le regole del gioco, come ha fatto in passato con altri prodotti: l’uscita di un prossimo iPhone pieghevole e di un futuro iPad Pro pieghevole, certamente, non passerebbero inosservate agli occhi dei consumatori.