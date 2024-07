iPad Pro: nuovo MINIMO per la versione M4 su Amazon

È il momento giusto per acquistare il nuovo iPad Pro con chip M4. Grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, il tablet top di gamma di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 1.099 euro con 120 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store. Considerando che si tratta di un prodotto appena uscito, l’offerta rappresenta un’occasione davvero ghiotta per poter acquistare il tablet della casa di Cupertino. C’è anche la possibilità di completare il pagamento in 5 rate mensili, utilizzando una carta di debito e senza interessi. L’offerta riguarda la versione da 11 pollici, con chip M4, 256 GB di storage e supporto Wi-Fi del tablet. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.

iPad Pro M4 è da prendere su Amazon

La versione in offerta di iPad Pro è dotata del chip M4, un display OLED da 11 pollici e di 256 GB di storage oltre che della connettività Wi-Fi. Si tratta del tablet top di gamma di Apple, un modello di ricco di funzionalità, potente e con un’autonomia al top. In questo momento, soprattutto al prezzo proposto, iPad Pro non ha rivali.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la versione descritta di iPad Pro con un prezzo scontato di 1.099 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo.