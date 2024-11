iPad Pro M4 256GB WiFi+5G: sconto PAZZESCO su Amazon (-258€)

Forse arriva per te il momento di acquistare il tuo nuovo compagno di studio e di lavoro. Il potentissimo iPad Pro da 11 pollici con chipset M4, 256GB di memoria e connettività WiFi+5G è disponibile in sconto su Amazon al minimo storico assoluto: acquistandolo adesso potrai risparmiare ben 258 euro sul prezzo di listino, con spedizione Prime e possibilità di pagarlo anche a rate.

iPad Pro con M4: un mostro di potenza per ogni attività

iPad Pro da 11 pollici con chipset M4 è il compagno perfetto per svolgere qualsiasi attività in giro con una potenza di elaborazione superiore, che si combina a un design leggero e a un display Ultra Retina XDR semplicemente eccezionale. Caratteristiche che rendono iPad Pro non solo un tablet, ma una stazione di lavoro portatile e potente degna dei migliori laptop.

Il processore M4, formato da una CPU e una GPU a 10 core, è perfetto per ogni genere di attività: dall’editing di video in 4K all’utilizzo di app professionali senza rallentamenti. Il tutto esaltato da un display da 11 pollici con luminosità estrema e fedeltà cromatica accurata.

Questo modello, oltre ad essere dotato di ben 256GB di memoria interna, include la connessione ultra-rapida WiFi 6E e 5G così che tu possa essere connesso ovunque tu sia. Inoltre, se lo utilizzi con accessori come Pencil Pro e Magic Keyboard lo trasformi letteralmente in uno strumento da lavoro ultra completo.

Dotato di doppia fotocamera, con sistema di microfoni e altoparlanti di ultima generazione, iPad Pro è perfetto per chi cerca un dispositivo versatile capace di fare tutto. Acquistalo al minimo storico su Amazon.