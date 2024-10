iPad Pro da 11" con M4 da 256GB: sconto PAZZESCO su Amazon (-18%)

L’occasione migliore per portarti a casa il tuo nuovo compagno di lavoro o di studio all’università arriva adesso su Amazon perché il modello di iPad Pro da 11 pollici con chipset M4 e 256GB di memoria interna è in offerta al minimo storico di 999 euro invece di 1219. Il tablet è pagabile anche a rate al checkout.

iPad Pro: un prodotto eccezionale che sostituisce un laptop

Con iPad Pro ti porti a casa un tablet dalle caratteristiche e dalle feature eccezionali che sono in grado di superare quelle di un laptop, specie se utilizzato in combinazione con una tastiera.

Il display Ultra Retina XDR da 11 pollici ti permette di avere immagini luminose e dettagliate per ogni tipo di attività, ad esempio editing, grafica e intrattenimento. La potenza del chipset M4 con 10 core ti darà modo di gestire facilmente anche le attività più intense, gaming incluso.

Il tablet è dotato di una fotocamera frontale orizzontale da 12 megapixel ideale per le videochiamate, mentre la fotocamera posteriore da 12 megapixel e scanner LiDAR è ideale per foto nitide, esperienze in 4K ed esperienze in realtà aumentata. Grazie alla memoria interna da 256GB avrai sufficiente spazio per i tuoi contenuti.

Con il supporto a Wi-Fi 6E per connessioni rapidissime e il sistema di sicurezza Face ID, è ideale sia per l’uso professionale che personale e risulta perfetto per chi cerca un dispositivo compatto ma estremamente performante. Acquista il tuo iPad Pro da 11 pollici con M4 adesso al minimo storico di 999 euro.