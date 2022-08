iPad Pro con M1: il più potente, oggi può essere vostro ad un prezzo TOP (-14%)

Oggi è una giornata di grandi sconti su Amazon perché stiamo riscontrando promozioni assurde su alcuni dei device più interessanti dell’ultimo periodo. Stiamo parlando di gadget di casa Apple potenti e di ultima generazione che vengono venduti a costi incredibilmente bassi per gli standard dell’azienda.

Nello specifico, dobbiamo segnalarvi che iPad Pro di ultima generazione, quello con processore Apple Silicon M1 per intenderci e con memoria da 128 GB, in colorazione silver o grigio siderale, si trova a 769,00 € al posto di 899,00€.

La promozione in questione fa riferimento proprio all’ultima interazione del tablet di punta della compagnia di Cupertino e volendo c’è anche la versione da 12,9“ in supersconto. Certo, quest’ultima è bellissima ed è anche molto affascinante per via delle sue dimensioni generose ma sono proprio queste che spaventano l’utente comune. Il modello da 12,9“ è pensato esclusivamente per i professionisti dell’immagine, per chi con il tablet ci deve lavorare, magari con software di grafica o di editing video e foto. Anche la variante da 11“ è pensata per i lavoratori ma quest’ultima ha dimensioni più umane e il pannello presenta una tecnologia LCD standard che però è sempre ottima. Apprezzabile il ProMotion fino a 120 Herz.

iPad Pro: perché acquistarlo oggi?

Parliamoci chiaro: comprare questo tablet oggi conviene su tutti i fronti; il processore potentissimo è una manna dal cielo per tantissime operazioni, sia per gaming che per l’uso social ma anche per tutti quei programmi che sono molto esosi in termini energetici. Pensiamo alla suite Adobe, ai titoli presenti su Apple Arcade, ma non solo. Apple Silicon M1 è un chip collaudato, valido e affidabile. Il tablet non scalda quasi mai, a meno che non lo vogliate usare sotto il sole di Gallipoli in pieno ferragosto a mezzogiorno. Il consumo energetico è fantastico come già abituato da sempre l’azienda con i suoi device Premium.

Come detto, lo schermo da 11“ è realizzato con tecnologia LCD; gli angoli visuali sono comunque ottimi e gode di una nitidezza impagabile. Se amate usare l’iPad per vedere i contenuti multimediali in super qualità allora rimarrete a bocca aperta nell’ascoltare l’eccellente sound prodotto dei quattro speaker a bordo.

Come non citare poi la possibilità di collegare una tastiera Bluetooth e un mouse oppure volendo una cover di ultima generazione chiamata “Magic Keyboard”. I disegnatori e di illustratori avranno poi accesso ad un’infinita serie di possibilità grazie al supporto della Apple Pencil di seconda generazione. La fotocamera anteriore supporta il Center Stage, mentre posteriormente abbiamo due ottiche di punta da 12 megapixel ciascuna, con sensore LiDAR al seguito.

iPad Pro verrà aggiornato ad iPadOS 16 e quindi questo vorrà dire che godrà del multitasking avanzato “Stage Manager”. Fate vostro iPad Pro a 769,00 € al posto di 899,00 €, ma siete veloci. Non sappiamo quanto escort siano ancora disponibili a questa cifra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.