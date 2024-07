iPad Pro (2024) da 11" con M4: sconto ASSURDO del 10% per il tablet del momento

Oggi vogliamo parlarvi di un tablet di punta di Apple semplicemente sensazionale; si chiama iPad Pro (2024), dispone di uno schermo da 11 pollici di ultima generazione, è super sottile, e presenta il rivoluzionario SoC Apple Silicon M4 coadiuvato da 128 GB di memoria interna. Il modello in questione ha il modem Wi-Fi per la connettività ed è in colorazione argento; c’è anche in nero siderale, volendo. Lo sconto sul valore di listino è altissimo, pari al 10% sul prezzo originale. In poche parole, da 1219,00€ lo pagherete soltanto 1099,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese grazie alle promozioni di Amazon. Correte a prenderlo adesso e non pensateci troppo: a questa cifra è un best buy senza paragoni e senza rivali.

iPad Pro (2024): ecco perché comprarlo

Il tablet di punta di Apple è un prodotto sensazionale, leggerissimo, versatile come pochi altri al mondo, con un display OLED avanzatissimo, dotato di tecnologia Super Retina XDR e ProMotion al seguito. Ha una dimensione di 11 pollici ma volendo si può scegliere anche la variante da 13 pollici, più grande e ancora più sottile. La batteria dura tantissimo con una singola carica, si ricarica rapidamente via USB Type-C e il SoC interno è il nuovissimo Apple Silicon M4 che non abbiamo mai visto prima su alcun computer della compagnia. Non lasciatevi sfuggire questo gioiello; lo sconto è importantissimo e il prodotto in questione è eccezionale sotto tutti i punti di vista.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 1099,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato) anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Si può beneficiare del reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto e c’è anche il pagamento dilazionato in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Cosa aspettate?