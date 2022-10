iPad Pro (2022): il Wi-Fi 6E si può disattivare manualmente

Curiosa funzionalità quella che abbiamo appena appreso relativa ai nuovissimi iPad Pro con M2 di Apple. C’è una simpatica spunta all’interno delle impostazioni che serve per disattivare manualmente il Wi-Fi 6E.

Facciamo un attimo un passo indietro: i nuovi tablet sono potentissimi, incredibili e ricchi di features; sono stati annunciati con un comunicato stampa una settimana fa e da ieri si possono acquistare dal sito ufficiale e dai portali compatibili. Un esempio? Se ne volete uno lo trovate su Amazon a 1469,00€ (è il modello da 12,9″ con schermo mini LED e 128 GB di memoria interna).

iPad Pro (2022): una funzionalità incredibile

Oltre ad avere il chip Apple Silicon M2, l’azienda ha introdotto il supporto per il Wi-Fi 6E che abilita la banda a 6 GHz per sfruttare un Wi-Fi ancora più veloce e affidabile (a patto di avere un modem compatibile, ovviamente). In un documento di supporto appena rilasciato, la compagnia spiega come si può abilitare e disabilitare la funzione in maniera manuale.

Di fatto, per creare una rete Wi-Fi 6E bisogna avere, come detto, un router che sia compatibile sia con le bande a 2,4 GHz che a 5 GHz. Non di meno, a quelle a 6 GHz. L’OEM di Cupertino consiglia di usare un unico nome per queste bande, altrimenti il tablet potrebbe identificare le reti con una compatibilità limitata. L’azienda avverte che “l’esperienza utente finale potrebbe non essere come quella prevista”.

Inoltre, se doveste riscontrare delle problematiche con una rete Wi-Fi 6E, la compagnia afferma che si potrà disattivare la modalità Wi-Fi 6E dal menù delle impostazioni così che il dispositivo non scelga più queste bande. Il motivo è semplice: non sono ancora diventate uno standard e non tutti i modem le supportano. Per evitare errori, si consiglia quindi di non attivarle, quando possibile. Vi basterà andare nelle impostazioni, cliccare su Wi-Fi, scegliere il nome della rete, toccare su “Mode Wi-Fi 6E” e disattivare il tutto.

Se volete sapere cosa si può fare con un device così potente, ne abbiamo parlato ieri in un articolo completo. Lo trovate qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.