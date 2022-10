Cosa si può fare con un iPad Pro M2?

Oggi Apple ha commercializzato i nuovi iPad Pro con processore Apple Silicon M2. Sono dispositivi incredibilmente potenti che sfondano il classico muro dei tablet per diventare dei computer a tutti gli effetti.

Abbiamo analizzato con attenzione i nuovi modelli in arrivo e abbiamo capito che questi due prodotti, iPad Pro da 11“ iPad Pro da 12,9“, non sono fatti per tutti.

Oltre ad avere un prezzo fuori di testa, quasi proibitivo, i gadget in questione sono super potenti e performanti, anche più di quanto voi possiate pensare. Vediamo insieme quali sono alcuni degli usi che se ne possono fare facendo di lavorare a pieno regime.

iPad Pro M2: potente come non mai, ma non solo

Nello specifico, vogliamo porre l’accento sull’iterazione da 12.9”. Questa versione infatti differisce dall’altra per tre fattori: la batteria, che qui è più generosa, lo schermo che ovviamente è più grande, è la tecnologia adottata per il pannello. Qui abbiamo il mini LED al posto del classico LCD della versione da 11”.

Grazie a questa feature possiamo sfruttare la modalità Reference e quindi trasformare di fatto, il tablet in un monitor calibrato per fare una corretta Color Correction/Grading. La precisione del colore sarà pazzesca e poi vi troverete fra le mani quindi una tavoletta grafica che, per la Color di foto o video, per l’editing e la post produzione delle immagini, sarà semplicemente perfetta.

Avendo un processore di livello desktop, potrete sfruttare l’iPad Pro ai massimi livelli con software che finora erano esclusivi dei computer più costosi e performanti del mercato. Pensiamo a Photoshop, Adobe premiere, Lightroom e, novità delle novità, anche DaVinci Resolve. In poche parole, il Content Creator e i creativi saranno super contenti nell’utilizzare questo tablet. Sembra quasi essere stato fatto per i video editor video maker, ma anche per i fotografi professionisti.

Ci potete scrivere tantissimo, magari in abbinata ad una tastiera Bluetooth, perfino la tesi o gli articoli su WordPress, e non finisce qui.

Grazie al processore Apple Silicon avresti una stabilità senza paragoni ma anche una potenza bruta che si rifletterà sul lato gaming. Volendo, potrete giocare a titoli incredibili scaricabili dall’App Store o presenti su Apple Arcade e divertirvi così, passando ore spensierate in totale relax. Se proprio voleste farla completa, vi consigliamo l’utilizzo di un controller Bluetooth come il DualSense di PlayStation 5, l’Xbox Élite Controller e molti altri di terze parti.

Infine, ci potrete disegnare con app incredibili dando sfogo alla vostra creatività. È perfetto anche per architetti, designer, ingegneri, illustratori e concept Artist.

Oltre a questi utilizzi estremi, ci potrebbe fare anche un classico uso da tablet da divano quindi perfetto per la visione dei contenuti multimediali in streaming, per la navigazione web, per la gestione dei social, delle mail e molto altro ancora.

È vero anche che il costo dell’iPad è molto elevato: 1469,00 €, con spese di spedizione inclusa nel prezzo, ma è anche vero che si tratta di un gadget che vi svolgerà il quotidiano e che vi consentirà di fare tanti usi differenti. non state solo pagando un dispositivo gigante, ma state comprando un computer, un dispositivo multimediale, un compagno un perfetto per la vita di tutti giorni, sia in mobilità che in ufficio, che in casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.