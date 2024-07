iPad Pro 11'': solo i più veloci potranno RISPARMIARE fino a 610€

Apple iPad Pro è uno dei tablet più rinomati per le sue eccellenti prestazioni e per una qualità costruttiva davvero impeccabile. La soluzione perfetta per chi cerca funzionalità avanzate che possano fare la differenza sia nel lavoro che nello studio, oltre ad essere ideale per l’intrattenimento nel tempo libero.

Non perdere l’offerta su Amazon: approfitta di uno sconto assurdo del 24% e ordina subito l’Apple iPad Pro nella raffinata versione argento a soli 1899 euro, con possibilità di pagamento rateale, rispetto al prezzo originale di 2509 euro.

Crollo di prezzo per Apple iPad Pro

Il chip Apple M2 assicura prestazioni stellari, mentre il display Liquid Retina da 11 pollici offre una qualità visiva straordinaria grazie alle tecnologie ProMotion, True Tone ed all’elevata gamma cromatica. La fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP include funzionalità come ultra-grandangolo, Center Stage, modalità ritratto, illuminazione ritratto e Smart HDR 4 per selfie e videochiamate di qualità superiore.

Sul retro, l’Apple iPad Pro è dotato di una fotocamera grandangolare da 12 MP, una ultra-grandangolare da 10 MP e uno scanner LiDAR per esperienze di realtà aumentata avanzate. Le connettività Wi-Fi 6E e Cellular garantiscono una navigazione su internet rapidissima, mentre la porta Thunderbolt/USB4 permette di collegare monitor, dock e altri dispositivi esterni. La batteria di lunga durata consente di utilizzare il tablet per un’intera giornata lavorativa senza interruzioni.

Le scorte sono limitate, quindi affrettati ed aggiungi al carrello l’Apple iPad Pro da 2TB per risparmiare circa 610 euro sul prezzo originale: ti sarà spedito comodamente a casa e senza costi aggiuntivi.