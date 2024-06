iPad Pro 11 pollici: uno SCONTO pari a ben 110€ aspetta solo te

Il prestigioso Apple iPad Pro è senza dubbio fra i tablet in sconto più consigliati se cerchi prestazioni di altissimo livello ed una costruzione di qualità eccellente. Una scelta consigliatissima, anche in virtù delle numerose funzionalità esclusive che sapranno fare la differenza in ambito lavorativo, di studio o anche per semplice svago.

L’occasione è su Amazon, approfitta di uno sconto irrinunciabile del 10% ed acquista subito Apple iPad Pro nell’elegante finitura argento ad un prezzo di soli 959 euro (anche a rate) invece che 1069 euro.

Apple iPad Pro torna in offerta

Le incredibili performance di iPad Pro sono assicurate dal potente chip Apple M2. Nella zona frontale, il display LiquidRetina da 11 pollici si distingue per una qualità sbalorditiva, a cui contribuiscono anche le modalità ProMotion, True Tone ed una vasta gamma cromatica. L’ottima fotocamera anteriore TrueDepth, con una risoluzione di 12 MP, porta con sé ultra-grandangolo, Center Stage, modalità ritratto, illuminazione ritratto e Smart HDR 4.

Spostandoci sul retro di Apple iPad Pro notiamo invece la fotocamera grandangolare da 12 MP, l’ultra-grandangolo da 10 MP e lo scanner LiDAR per la realtà aumentata. Massima velocità di navigazione su internet grazie alla connettività Wi-Fi 6E, mentre la porta Thunderbolt / USB4 dà modo di collegare monitor, dock e dispositivi esterni al tablet. Nessun problema di durata, grazie ad una generosa batteria che consente di coprire l’intera giornata lavorativa.

Rimangono pochi modelli a disposizione, sii veloce e metti nel carrello il tuo Apple iPad Pro con un risparmio di 110 euro sul prezzo iniziale: solo pochi giorni e lo riceverai a casa con consegna gratis.