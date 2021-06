Stando ad un'indiscrezione appena emersa in Rete, l'iPad mini 6 dovrebbe essere rilasciato “entro la fine dell'anno”, confermando i rumor precedenti.

iPad mini 6 a fine 2021?

Il suo arrivo sul mercato è atteso con impazienza, tuttavia sarà necessario ancora attendere per poterci mettere le mani sopra: l'iPad mini 6 dovrebbe essere lanciato, infatti, entro la fine del 2021. A dirlo, è stato il collega di Bloombergn Mark Gurman, che con la sua dichiarazione si avvicina a ciò che aveva affermato in precedenza il noto Ming-Chi Kuo, secondo cui il tablet della Mela arriverà nella seconda metà dell'anno.

Mark Gurman, inoltre, evoca anche un cambio di design con l'integrazione di uno schermo più grande (si è spesso detto di una diagonale compresa tra 8,5″ e 9″, contro i 7,9″ di altre affermazioni). Tuttavia, Gurman non è stato in grado di confermare o smentire l'arrivo di un design edge-to-edge: “l'iPad mini avrà uno schermo con bordi ridotti ed è stato testato anche l'abbandono del tasto home“. Questo significa che l'atteso iPad mini 6 potrebbe avere un design simile all'iPad Air o all'iPad Pro con Face ID a supporto o contemplare una semplice riduzione delle dimensioni dei margini intorno allo schermo.

Ad ogni modo, se Apple svelerà un device con un aggiornamento minimo ma ambizioso, possiamo anche sperare nell'adozione di un processore molto più recente e potente, come il chip Apple A14 (al posto del processore Apple A12 utilizzato oggi).

Ricordiamo che un mese fa, l'affidabile analista Ming-Chi Kuo Kuo ha affermato che i cambiamenti mondiali dell'ultimo anno e mezzo hanno contribuito a far vendere più iPad‌ e che il nuovo ‌iPad mini 6 farà aumentare altresì il business dei tablet del colosso di Cupertino.

