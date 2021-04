In questi giorni abbiamo avvistato le prime presunte immagini fittizie del prossimo modello di iPad Mini. Le foto hanno mostrato che il display presentava cornici spesse, un pulsante Home fisico e un design simile al predecessore. Tuttavia, i colleghi di Gizmochina hanno ricevuto nuovi rendering del piccolo tablet di Apple e questi ci raccontano una storia completamente nuova.

iPad Mini 6: un’estetica da urlo

Le foto fornite alla redazione di Gizmochina provengono da una fonte anonima, quindi non siamo sicuri che siano veritiere al 100%; a tal proposito, vi invitiamo a prendere il tutto con un “pizzico di sale”.

A differenza delle immagini trapelate in precedenza, vediamo un design più squadrato con bordi un po’ taglienti e non sinuosi sul retro. Inoltre, questi assomigliano a quelli all’iPad Pro 2020 e all’ultimo linguaggio di design della serie iPhone 12.

Vediamo un pulsante di accensione in alto, i pulsanti del volume a destra. In primo piano, la fotocamera selfie è nascosta all’interno delle cornici e non è presente sotto il display all’interno del foro. A proposito, i rendering sono abbastanza diversi da ciò che abbiamo visto mesi or sono.

Un vecchio rapporto affermava che iPad Mini 6 avrebbe avuto un display con selfiecam incastonata nel pannello e avrebbe ospitato un sensore di impronte digitali in-display (Touch ID sullo schermo). Contrariamente a questo, un rapporto di un sito web giapponese Mac Otakara afferma che il piccolo tablet di Apple emulerà il design di iPad Air 3, continuando ad avere il Touch ID sul pulsante home che chiaramente manca nei nuovi rendering.

Finora, i rapporti affermano che l’iPad Mini 6 sarà caratterizzato da un pannello da 8,5 pollici o 9 pollici (8,4 pollici sembra essere la dimensione più probabile). Ad ogni modo, sarà un aggiornamento rispetto allo schermo da 7,9 pollici del modello attuale e a differenza della versione “Pro”, Apple probabilmente rilascerà questo modello con la porta Lightning nel 2021.

L’anno scorso il colosso di Cupertino ha portato il Touch ID sul pulsante di accensione con l’iPad Air 4 e non è ancora chiaro quale delle opzioni sceglierà con i nuovi device in arrivo. L’analista Ming-Chi Kuo ritiene che il terminale sia in arrivo con un display mini-LED ma non ci sono ulteriori segnalazioni in merito a ciò. Come sempre la confusione su questo argomento regna sovrana; voi cosa ne pensate?

Apple

Tablet