iPad Mini 2021 è INUTILIZZABILE, secondo una class action

Poco dopo il rilascio dell'iPad Mini 6 completamente rinnovato lo scorso settembre, alcuni utenti hanno notato che lo schermo LCD mostrava una cosiddetta stranezza di aggiornamento del display a “gelatinoso. Mentre Apple ha affermato che questo è un comportamento normale, la società sta ora affrontando un'azione legale collettiva da parte di alcuni utenti possessori del device.

Perché iPad Mini è così criticato?

Per chi non lo conoscesse, lo scorrimento “gelatinoso” è un effetto che si verifica quando metà del display di un dispositivo si aggiorna notevolmente più lentamente dell'altra metà. Ciò si traduce in una sorta di effetto oscillante e burroso. Anche se il problema è ampiamente visibile sul nuovo iPad Mini, la compagnia ha affermato che questo è un comportamento normale per gli schermi LCD.

Come riportato per la prima volta da MacRumors e ampliato da Patently Apple, sembra che alcuni utenti non sono soddisfatti di questa spiegazione. La causa è stata intentata da Christopher Bryan del Colorado, il quale sostiene che questo “difetto” dell'iPad mini significa che il display “si piega, deforma, sfoca e oscura testo e immagini” al punto da essere “inutilizzabile“.

Peggio ancora, gli utenti hanno segnalato cinetosi, nausea, vomito ed emicrania durante l'utilizzo del dispositivo a causa del difetto. Sebbene la stessa Apple abbia pubblicamente riconosciuto il problema alle pubblicazioni tecnologiche di nicchia solo quattro giorni dopo il rilascio dell'iPad Mini, Apple ha continuato a vendere l'iPad Mini e si è rifiutata di risolvere il problema o di modificare i suoi materiali di marketing per riflettere l'esistenza del Difetto. Invece, Apple ha insistito, contro il peso delle prove, che il Difetto è normale.

Nella causa, l'uomo osserva che altri dispositivi che utilizzano schermi LCD non soffrono così tanto del difetto, incluso l'iPad Air della stessa Apple. La causa accusa anche la mela di “nascondere” questo difetto mentre continua a vendere il dispositivo ai nuovi acquirenti:

Apple ha continuato a commercializzare il dispositivo senza rivelare la natura del Difetto, compresi i suoi spot pubblicitari, gli annunci pubblicitari e la confezione. Al contrario, Apple ha nascosto il Difetto, optando invece per commercializzare i Dispositivi come in grado di consentire al consumatore di leggere, giocare giochi e scrivi nonostante il fatto che ciascuna di queste funzioni e caratteristiche sia ostacolata dal Difetto.

Non di meno, la causa accusa la società di Tim Cook. di aver violato la legge sulla concorrenza della California, la legge sulla falsa pubblicità, la frode e altro. Voi cosa ne pensate? Vi da fastidio il display del nuovo mini-tablet?

