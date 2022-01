iPad Mini 2021 è veramente adatto al gaming?

L'iPad Mini di sesta generazione è dotato dell'ultimo processore Bionic; è potentissimo, compatto, eccellente soto tutti i punti di vista. Molti utenti lo considerano iPad come un “tablet da gioco” grazie al processore efficiente e all'eccellente dissipazione del calore. Tuttavia, è davvero adatto al gaming da mobile?

iPad Mini 2021: perfetto per tanti scopi, ma non per il gioco

iPad Mini 6 utilizza l'ultimo processore A15 Bionic di Apple. Rispetto al prodotto della generazione precedente, le prestazioni della CPU sono aumentate solo del 40%. Inoltre, le prestazioni della GPU possono aumentare fino all'80%.

Inoltre, questo tablet ha un ottima gestione del calore e può utilizzare meglio le prestazioni del SoC Bionic. Inoltre, il device è dotato di un display di grandi dimensioni che migliora i giochi. Nonostante le sue potenti prestazioni e hardware, i giochi ora richiedono sempre più potenza per essere perfetti.

Tuttavia, il Mini del 2021 ha una frequenza di aggiornamento di soli 60 Hz, quindi non si riesce ad ottenere un'esperienza di gioco davvero eccellente. Poiché la miniserie iPad è entry-level, il gadget stesso è un po' “conservatore”. Oltre alla bassa frequenza di aggiornamento, adotta anche un display LCD.

La luminosità massima dell'iPad mini 6 è di 500 nit e la risoluzione è 2266 x 1488. Lo schermo Liquid retina da 8,3 pollici ha un display a colori originale, display P3 con ampia gamma di colori e riflettività ultra-bassa. Ciò significa che l'iPad mini 6 può presentare testo nitido e colori vividi nella maggior parte degli ambienti e lo rende molto adatto per leggere libri o fumetti. Di fatto, nella vita reale, rispetto ai giochi, l'iPad Mini 6 sembra essere più adatto come lettore di e-book.

Le dimensioni sono molto vicine a quelle del Kindle. La maggior parte degli utenti può tenerlo con una mano senza troppi sforzi. È anche molto comodo da portare in giro.

In generale, il Mini 6 non è esattamente perfetto per i giochi, anche se il pannello più piccolo non lo rende adatto come tablet da ufficio. Ad ogni modo, grazie alle giuste dimensioni, all'eccellente esperienza interattiva e all'ecologia del software, l'iPad mini 6 è decisamente perfetto come lettore di libri digitali. Voi lo avete comprato? Come lo utilizzate?

Al momento su Amazon è introvabile, ma vi consigliamo di salvarvi questo link qualora lo voleste comprare in futuro: 559,00€.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPad mini 2021 : tutti i prezzi

Il miglior prezzo per Apple iPad mini 2021 è quello proposto da Ebay: 22,90€. E' la miglior opzione oggigiorno

Di seguito tutte le offerte al momento accessibili