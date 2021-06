Si potranno trovare molte cover per iPad: di ogni materiale, forma, colore e prezzo. Quando l'iPad, durante il proprio viaggio quotidiano, va a finire in mano ai bambini, però, è questo il momento più sfidante e pericoloso per l'integrità del tablet. Abbiamo fatto molte prove (e abbiamo rotto molti iPad…) prima di arrivare ad una conclusione inoppugnabile: è QUESTA la cover da scegliere.

iPad in casa? Ecco la cover per difenderlo dai bambini

La cover è in silicone, con uno spessore generale molto ampio e tale da proteggere al meglio ogni singolo spigolo del tablet. Inoltre lo spessore frontale garantisce anche un'ottima resistenza in caso di caduta tale da esporre il display al pavimento. A tutto ciò si aggiungono maniglie ampie e semplici da tenere in mano: il bambino è letteralmente incoraggiato ad una impugnatura salda e sicura in virtù del fatto che su ben tre lati è possibile inserire il palmo e chiudere la mano, a differenza di troppe cover inadatte alle piccole dita dei bambini.

Tre pulsanti consentono inoltre di accendere/spegnere il device o alzare/abbassare il volume: l'aderenza alla scocca è perfetta e tale da rendere quindi i pulsanti perfettamente reattivi nonostante lo spessore del silicone. L'alloggiamento del tablet è frontale, grazie alla plasticità del silicone che un genitore può tranquillamente accomodare, mentre un bambino non riuscirà in alcun modo a spostare. Sulla parte posteriore un comodo cavalletto consente di posizionare in verticale la cover e garantire una facile visione anche in appoggio ad un tavolo.

La cover TopEsct è stata realizzata in vari formati per poter ospitare ogni tipo di iPad sul mercato:

In tutti i casi il prezzo disponibile su Amazon è pari a 16,99 euro: un costo che, più che altro, rappresenta un ottimo investimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

