iPad: il modello pieghevole da 10" potrebbe sostituire l'iPad mini

Si parla sempre più spesso di un famigerato iPad pieghevole da 10 pollici; Apple potrebbe già averlo in cantiere e si apprende che questo potrebbe sostituire presto la line-up mini di tablet dell’azienda.

Stando a quanto riportato dal giornale di The Elec, scopriamo che l’OEM di Cupertino ha iniziato da poco lo sviluppo di una sorta di laptop da 20 pollici pieghevole; secondo diversi insider, questo potrebbe essere il famigerato MacBook Pro foldable di cui si parla da tempo, ma il rapporto menziona anche un iPad di piccole dimensioni avente lo schermo che si piega.

In primo luogo scopriamo che il device da 20″, una volta piegato diventerebbe un dispositivo con pannello principale da 15,3 pollici. Visto che si trova ancora in una fase iniziale di sviluppo, non sappiamo se arriverà con una tastiera fisica al seguito. Potrebbe anche essere, ma la società potrebbe optare per una tastiera opzionale come accessorio esterno. Secondo un nuovo rapporto, oltre a questo gadget, Tim Cook potrebbe star pensando anche ad un foldable da 10″ in grado di sostituire il famigerato iPad mini.

Cosa sappiamo dell’iPad pieghevole?

Sembra che al momento siamo solo rumors e non ci sia nulla di concreto in circolazione. Stando alle fonti vicine alla questione, si parla di un ipotetico debutto previsto per il 2024… se non più tardi. Questi gadget foldable poi, arriveranno solo dopo che l’azienda avrà incorporato la tecnologia OLED sui suoi dispositivi.

A proposito di OLED, al momento solo iPhone e Apple Watch sono gli unici gadget della mela che hanno questa tecnologia; si dice che il primo iPad OLED approderà sul mercato con la line-up Pro e presenterà schermi da 11 e 12,9 pollici. Sarà Samsung l’azienda che svilupperà questi accessori per i tablet.

Se da un lato si parla di iPad però, dall’altro lato, non sappiamo nulla del lancio dei primi MacBook con schermo OLED. Si parla di un arrivo per il 2025, ma il nuovo report prevede anche un debutto per il 2026. Per quanto concerne i pieghevoli invece, il lancio del modello da 20″ è previsto per il 2025, mentre quello da 20″ per il 2027.

Tornando ai giorni d’oggi, vi segnaliamo che iPad mini di sesta generazione, nella configurazione “solo Wi-Fi” con 64 GB di memoria, si porta a casa con 559,00€ grazie agli sconti di Amazon.

