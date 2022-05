iPad, il dispositivo PERFETTO per lo studio è in sconto

Trovare oggi un dispositivo eccellente per lo svago, per lo studio e il lavoro, non è mai un’impresa semplice. Molto spesso ci sono tanti compromessi da fare sul versante della potenza, del prezzo (delle volte troppo elevati) o semplicemente sull’usabilità generale degli stessi prodotti che costringe gli utenti a fare grosse rinunce. Uno dei device più versatili però è proprio iPad (quello di nona generazione, per intenderci). Sotto la scocca c’è il potente SoC Apple Bionic A13, lo stesso che c’era su iPhone 13 Pro, e presenta un device “old style” con Touch ID al seguito. Su Amazon è tornato disponibile – dopo un lungo periodo di assenza – a soli 359,00€ con spedizione gratuita per i membri possessori di Prime. Non di meno, segnaliamo la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis e i vantaggi del noto portale di e.-commerce americano.

iPad (2021): la miglior soluzione del mercato

Definire iPad come un “Best Buy” è poco: ci troviamo di fronte ad un gadget davvero eccezionale, potente e premium, leggero e che si presta a tutti gli usi. Con questo potrete studiare all’università, a scuola, prendere appunti con Apple Pencil (di prima generazione) e tastiera al seguito, ma ancora: ci potete lavorare grazie ai potenti software che si possono scaricare (da LumaFusione a Office) e usare i browser in modalità desktop.

Dulcis in fundo, c’è uno schermo da 10,2″ di tipo LCD IPS davvero risoluto e ottimo per lo svago (su Netflix o Disney+), così come su YouTube e Vimeo. Volendo, avrete la possibilità di gestire tranquillamente le vostre mail, i siti web su WordPress e molto altro ancora. Ottimo anche per il gaming con i titoli scaricati dall’App Store o da Apple Arcade.

A 359,00€ è uno dei tablet migliori di sempre, battuto solo dalle controparti Air e Pro. Insomma, approfittatene prima che terminino le scorte o che finisca l’offerta. Siate veloci.