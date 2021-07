Sei disposto ad acquistare un iPad su Amazon a occhi chiusi, senza sapere esattamente quando ti arriverà? Se sei disposto anche ad aspettare qualche giorno, allora la tua pazienza e la tua decisione saranno premiate: il prezzo, 299 euro, è infatti sorprendente.

iPad da 10,2 pollici, prezzo super

Sulla pagina l'indicazione è chiara: “attualmente non disponibile“. Tuttavia si tratta di una offerta esaurita solo pochi giorni fa, rimasta in sospeso per breve tempo e ora nuovamente abilitata: l'iPad è prenotabile fin da oggi e se scegli di farlo tuo avrai la certezza di averlo a questo prezzo super. Raramente acquistiamo per necessità immediata, soprattutto quando di fronte abbiamo le vacanze ed un periodo di relativa tranquillità. Se cerchi un iPad oggi è perché il tuo vecchio tablet ti ha lasciato a piedi, perché ne avrai bisogno con il rientro a scuola o perché ne vuoi uno in casa e non hai urgenza di averlo a tutti i costi. Qualche giorno di attesa valgono ben 90 euro di risparmio, no?

Lo sconto super non è applicato su tutti i modelli, anzi: questo unico e solo modello gode di una sforbiciata sul prezzo del 23% (ben rara a vedersi su un prodotto Apple). Si tratta di un iPad da 10,2 pollici, con 32GB di memoria, color grigio siderale. Roba da 390 euro che in questa formula è disponibile per 299 euro.

Non resta che mettere sul piatto rischi e opportunità. Il rischio è che ci voglia qualche giorno per ricevere l'iPad, ma se Amazon lo rende già prenotabile allora sicuramente non ci vorranno mesi: siamo propensi a credere che i tempi saranno relativamente brevi a prescindere, al massimo un paio di settimane dal momento dell'annuncio delle nuove scorte, magari anche solo pochi giorni. L'opportunità è quella di accedere all'iPad ad un prezzo del tutto speciale, potendo avere il Re dei tablet a prezzo d'occasione e mettendo sul piatto semplicemente un pizzico di pazienza.

Un'occasione particolare, insomma. Se hai un po' di pazienza da spendere, avrai più denaro da risparmiare: non so te, ma io preferisco investire in qualche giorno di tempo che non in decine di euro in denaro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Apple

Tablet