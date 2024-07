iPad Air in offerta Prime Day al MINIMO STORICO (-100€)

Non sono esclusi i prodotti Apple dalla grande festa di offerte per i Prime Day 2024 di Amazon. Qui ti segnaliamo il minimo storico assoluto sul modello di iPad Air 2022 WiFi da 64 GB che puoi acquistare a soli 499 euro invece di 599, il prezzo più basso recente. Come sempre, ti ricordiamo che le offerte sono valide fino alle 23.59 di domani e per usufruirne devi essere iscritto a Prime (qui puoi riscattare una prova gratuita).

iPad Air: il tablet perfetto per ogni attività

Il tuo iPad Air si presenterà a casa in un elegante colore azzurro, pronto a darti potenza e versatilità per ogni tua esigenza. Il display Liquid Retina ha una diagonale da 10,9 pollici ed è in grado di restituirti una qualità visiva straordinaria per lo studio, il lavoro o l’intrattenimento.

Il tablet è alimentato dal potente chipset Apple M1 con Neural Engine per prestazioni eccezionali, permettendoti di eseguire applicazioni complesse, multitasking fluido e giochi ad alta intensità grafica. Sulla parte posteriore trova posto una fotocamera grandangolare da 12 megapixel, mentre la fotocamera frontale della stessa risoluzione con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica è perfetta per selfie, videochiamate e FaceTime.

Il touch ID integrato è perfetto per avere un’autenticazione rapida e sicura, oltre alla possibilità di utilizzare Apple Pay per i tuoi acquisti. La batteria invece dura un giorno intero, permettendo al dispositivo di accompagnarti in tutte le tue attività quotidiane senza preoccuparti della ricarica.

Infine, la connettività Wi-Fi 6 ti garantisce velocità di navigazione elevate. Non perdere quindi l’occasione di portarti a casa questo fantastico iPad Air: acquistalo adesso a soli 499 euro invece di 599.