iPad Air con M1 è il tablet da comprare a questo prezzo su Amazon (anche Wi-Fi + Cellular)

iPad Air si conferma un punto di riferimento del mercato tablet e la versione con chip M1, lo stesso utilizzato anche dai MacBook, è ora protagonista di una nuova offerta Amazon davvero conveniente. In questo momento, infatti, è possibile acquistare il tablet al prezzo scontato di 539 euro per la versione con connettività Wi-Fi e al prezzo scontato di 639 euro per la versione Wi-Fi + Cellular. La promozione riguarda la variante da 64 GB del tablet. Per accedere subito allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

iPad Air con M1: un vero affare tra i tablet

Il tablet di Apple ha tutte le carte in regola per garantire ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo. Per rapporto qualità/prezzo, si tratta del tablet “tutto fare” da prendere oggi. Tra le specifiche troviamo un display Liquid Retina da 10,9 pollici oltre al chip M1. Ci sono poi 64 GB di storage e il sistema operativo iPadOS con possibilità anche di sfruttare, quando saranno disponibili, le funzionalità di Apple Intelligence.

Con l’offerta Amazon in corso, iPad Air nella versione descritta è acquistabile al prezzo scontato di:

Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione in questione è l’occasione giusta per poter mettere le mani su di un ottimo tablet, completo e ricco di funzionalità e che ora viene proposto con un rapporto qualità/prezzo decisamente interessante.