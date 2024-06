iPad Air (2024) da 11" con chip M2 e 128GB in SCONTO ASSURDO di 107€

Se fai presto oggi puoi fare un colpaccio incredibile e ti porti a casa uno dei migliori dispositivi Apple di ultima generazione a un prezzo molto più basso. Dunque fiondati su eBay e metti nel tuo carrello iPad Air (2024) da 11 pollici a soli 611,91 euro, invece che 719 euro. Per averlo a questa cifra inserisci il codice promozionale VACANZE24 al momento del pagamento.

Anche se non viene segnalato il prezzo di listino, che puoi vedere sullo store di Apple, è proprio quello che ti ho scritto sopra. Per cui adesso hai la possibilità di risparmiare una cosa come 107 euro sul totale. Una follia di eBay da non perdere assolutamente.

iPad Air (2024) da 11 pollici a prezzo da capogiro

Indubbiamente i dispositivi Apple sono tra i migliori sul mercato e tra quelli che alla fine durano di più nel tempo. E con iPad Air (2024) sei in una botte di ferro. Possiede il bellissimo display Liquid Retina da 11 pollici con True Tone per colori intensi e vividi e ha un’emissione molto bassa di luce blu dannosa. Risoluzione 4K e rivestimento antiriflesso.

Monta il potentissimo chip M2 che ha una potenza quasi del 50% in più rispetto alla generazione precedente. E in questa versione avrai ben 128 GB di memoria interna che non si esauriscono facilmente. Possiede una fotocamera anteriore e posteriore da 12 MP con grandangolo e Ultra-grandangolo per foto mozzafiato. Inoltre è compatibile con Apple Pencil Pro e Magic Keyboard.

Fai presto perché un’occasione così allettante non può durare a lungo. Per cui prima che scada vai su eBay e fai tuo il bellissimo iPad Air (2024) da 11 pollici a soli 611,91 euro, invece che 719 euro. Per averlo a questa cifra ricordati di inserire il codice promozionale VACANZE24 al momento del pagamento. Ordinalo ora per riceverlo a casa tua in appena 4 giorni senza pagare la spedizione.