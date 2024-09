iPad Air 2022 WiFi+5G: offerta Amazon al minimo storico (-28%) anche a rate

Il nuovo tablet per il lavoro o l’università? Approfitta del super sconto Amazon attivo sul modello di iPad Air 2022 con WiFi e 5G che puoi acquistare a soli 599 euro invece di 829, al minimo storico assoluto. Inoltre, se al momento del pagamento selezioni Cofidis potrai pagarlo in comode rate divise come vuoi.

iPad Air 2022 WiFi+5G: un tablet completo per ogni attività

Il tablet è dotato di un display Liquid Retina da 10,9 pollici dalla qualità visiva di primissimo ordine, grazie ai suoi colori vividi e alla visualizzazione chiara anche sotto la luce diretta del sole: merito del rivestimento antiriflesso e della tecnologia True Tone.

Il sistema è alimentato dal potente chip M1 di Apple, lo stesso utilizzato sui MacBook, per permetterti di gestire facilmente qualsiasi tipo di attività che si tratti di lavoro, studio o semplice intrattenimento. Il Neural Engine lavora per darti il meglio per il multitasking, l’editing video e le app che sfruttano l’intelligenza artificiale. Inoltre, questo modello supporta la rete 5G, così da essere connesso ovunque ti trovi.

Il comparto fotografico include un sensore posteriore da 12 megapixel e una frontale ultra-grandangolare della stessa risoluzione ideale per le videochiamate grazie alla funzione di Inquadratura automatica.

La sicurezza è infine affidata al Touch ID che, con un semplice tocco, ti permette di accedere facilmente al tuo dispositivo o di effettuare pagamenti su App Store e altri store virtuali. Con un’autonomia pensata per durare tutto il giorno, questo iPad Air è il compagno perfetto per il tuo ritorno alla vita di tutti i giorni: acquistalo al minimo storico di 599 euro.