iPad Air (2022): spuntano i primi problemi

Sembra proprio che molti possessori di iPad Air (2022) stiano segnalando grossi problemi alla qualità costruttiva del device. Sono sempre più le segnalazioni di persone che non sembrano essere contente di come è realizzato il nuovo tablet. I forum e i social media sono pieni di persone che affermano che la nuova iterazione del tablet di fascia media di Apple presenta un grosso downgrade rispetto alla controparte del 2020.

iPad Air (2022): una scarsa qualità costruttiva

In primo luogo, gli utenti riferiscono che l'Air‌ del 2022 ha una scocca in alluminio più sottile che fa sì che aumentino gli scricchioli quando lo si tiene in mano. Applicando una leggera pressione sul retro del device si ottiene una deformazione sul pannello anteriore. Certo, potrebbe anche trattarsi di un lotto di prodotti difettosi più che un generale grosso problema. A conferma di ciò, un thread su Reddit contiene un gran numero di lamentele. Ecco cosa c'è scritto nel primo commento relativo a questa discussione:

Ho ordinato e ricevuto due iPad Air 2022 blu oggi e sono un po' scioccato. La piastra posteriore in alluminio è molto più sottile rispetto a quella dell'iPad Air che ho di fronte a me. Si può quasi sentire la batteria attraverso la piastra quando tengo fra le mani il dispositivo. I nuovi modelli mi danno la medesime sensazione quando li tengo in mano. Sembra che siano stati assemblati con poca cura. Questo non è successo sull'iPad Air 4…

A conferma di ciò, sono moltissime le risposte avute dopo questa segnalazione. Questo ci fa pensare che non si tratta di un caso isolato e sono anche emersi, sempre su Reddit, i primi video dove si evincono tali problemi nel loro insieme. Diverse persone stanno affermando che ‌iPad Air‌ (2022) “sembra avere qualità molto bassa” rispetto al modello precedente. Aggiungono poi: “Sembra di poter sentire l'interno dal posteriore“.

Facciamo il punto: moltissimi recensori hanno pubblicato le prime reviews su questo dispositivo ma nessuno ha dichiarato dei simili problemi. Inoltre, esteticamente i tablet sono identici al modello (2020). O si tratta di un lotto di device difettosi oppure c'è qualcosa sotto.

Voi avete ricevuto un nuovo iPad Air del 2022? Fateci sapere le vostre impressioni.