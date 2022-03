Il vostro prossimo computer sarà un iPad Air (2022)?

Nella sua nuova campagna marketing, Apple provoca gli utenti suggerendo che il loro prossimo computer… non sarà un computer. Uno slogan simile lo abbiamo visto con la comunicazione relativa all'iPad Pro, ma adesso l'azienda sta “riciclando” questo motto anche per il nuovissimo Air di quinta generazione appena svelato.

iPad Air (2022): perfetto per chi crea

Per celebrare il lancio del nuovo iPad Air di ieri, la mela ha rilasciato un nuovo spot molto simpatico online. Si chiama “Election“, e all'interno dello stesso possiamo vedere come venga usato il nuovo iPad Air da alcuni studenti coinvolti in un'elezione scolastica.

Lo spot sottolinea le caratteristiche premium dell'iPad Air con Apple Pencil 2, Magic Keyboard e molto altro al seguito. Grazie a questi accessori infatti, si possono creare opere d'arte fantastiche, progetti grafici di punta di livello pro e si può usare AirDrop per condividere il tutto con gli altri utenti e gli altri PC.

Alla fine del video si può vedere il motto di Apple che è diventato oramai un Must per la vendita dei suoi tablet: “Il vostro prossimo PC non sarà un PC”. Di fatto, risponde anche alla domanda “Cos'è un computer?” fatta provocatoriamente dalla mela in relazione all'iPad.

Ecco i punti salienti del device:

Alimentato dal SoC Apple Silicon M1;

Disponibile in cinque fantastici colori;

Dotato di display Liquid Retina da 10,9 pollici;

Modem 5G al seguito;

Snapper frontale ultrawide da 12 MP con Center Stage.

Compatibile con Apple Pencil e Magic Keyboard.

Il nuovo iPad Air è arrivato ieri sugli scaffali italiani ma è già disponibile anche da rivenditori terzi come Amazon. Sulla piattaforma lo potrete comprare al miglior prezzo (al momento 699,00€) nel taglio da 64 GB e con WiFi. Lo trovate in tante colorazioni, anche se dobbiamo ammettere che quella blue appena annunciata è semplicemente strepitosa.

Potete anche dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis.