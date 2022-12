iPad (2021) è il tablet per TUTTI e costa solo 369€ su Amazon

Se state cercando un tablet casalingo con cui guardare serie TV in streaming, divertirvi online su qualche titolo frizzante presente su Apple Arcade o scaricabile dall’App Store, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. iPad (2021) di nona generazione infatti, si trova su Amazon a soli 369,00€ con spese di spedizione comprese nel prezzo del dispositivo. È un gadget meraviglioso, versatile e che farà sicuramente al caso di tutti, visto che dispone di performance fantastiche e di un pannello con supporto alla Pencil di prima generazione. Sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A13, lo stesso SoC che troviamo in iPhone 11 Pro, e questo fa sì che il tablet sia sempre fluido e performante in ogni scenario di utilizzo.

Il suo design è “senza tempo”, come lo definiamo noi: schermo da 10,2 pollici Retina HD, con tasto Home con Touch ID integrato, un peso contenuto e leggero, ma ancora. Questo tablet è una meraviglia per gli occhi e si tiene bene in mano. Presenta uno storage da ben 64 GB di memoria interna ed è compatibile con le reti Wi-Fi, ma potete anche farci l’hotspot da un iPhone compatibile.

iPad (2021): perfetto per ogni utilizzo

Apple pubblicizza l’iPad (2021) come un tablet “per tutti”, pensato per studenti, professionisti dell’immagine, per lo svago, per l’intrattenimento multimediale da divano, per giocare e non solo. Ovviamente, se dovete farne un uso estremo editando video con DaVinci forse non farà al caso vostro, ma per la stragrande maggioranza degli utenti, lui è la scelta più sensata. A soli 369,00€ poi, non si può ignorarlo. Il costo è contenuto, le spese di spedizione sono comprese nel prezzo e volendo c’è anche il reso gratuito fino al 31 gennaio 2023.

Infine, con Apple avrete un anno di garanzia, mentre con Amazon riceverete ben due anni di assistenza dedicata, con supporto tecnico attivo tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono con esperti qualificati.

