iPad 10: SOLO OGGI a 364€ su eBay, da ACQUISTARE SUBITO

Se sei alla ricerca di un buon tablet come compagno di viaggio per produttività, disegno e intrattenimento abbiamo la soluzione che fa per te e che costa pochissimo. Massima qualità al minor prezzo per l’ottimo Apple iPad 10 64GB su eBay. Solo oggi lo acquisti a 364,99€, invece di 439€.

Prestazioni eccellenti, elegante e pratico, la sua scocca è resistente e belle da vedere. Inoltre, le dimensioni del suo display sono perfette per fare tutto in mobilità, ma anche per goderti al massimo le tue attività su uno spazio ampio e dalle giuste proporzioni. Con eBay hai la consegna gratis.

iPad 10 64GB: scelta perfetta

Digita, disegna e divertiti ovunque tu sia con l’ottimo Apple iPad 10 64GB. La scelta perfetta per produttività e intrattenimento. Oggi a un prezzo speciale su eBay. Tra l’altro, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi anche decidere di pagarlo in 3 rate a tasso zero.

Il display Liquid Retina da 10,9 pollici è perfetto per immagini super colorate e dettagli incredibili. Il design all-screen ti regala un coinvolgimento ad ogni utilizzo davvero speciale. Con Apple Pencil e Magic Keyboard Folio ne aumenti le funzionalità, diventando perfetto.

Il Chip A14 Bionic è in grado di gestire al meglio app e giochi, montaggio di video 4K e un giorno intero di batteria. Le prestazioni sono quindi a livelli eccellenti, senza cedere mai nemmeno davanti a un utilizzo più intensivo. Acquistalo adesso a 364,99€, invece di 439€.