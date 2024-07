iPad 10: nuovo minimo per la versione da 256 GB, è in offerta a 499€ (anche in 5 rate)

iPad 10 diventa sempre più conveniente grazie alla nuova offerta Amazon disponibile per la versione da 256 GB di storage. Il tablet di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 499 euro, con possibilità anche di completare il pagamento anche in 5 rate mensili, con carta di debito. A questo prezzo è molto difficile trovare un nuovo iPad con ben 256 GB di storage. Si tratta, quindi, di un’offerta ottima, ideale per chi ha bisogno di un tablet con tanta memoria e buone prestazioni. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto. La versione da 64 GB, invece, è disponibile a 369 euro.

iPad 10 da 256 GB: nuovo minimo su Amazon

Con iPad 10 si va sul sicuro ed è ora possibile assicurarsi un ottimo tablet, per lo studio, il lavoro e l’intrattenimento. Tra le specifiche tecniche troviamo il SoC Apple A14 Bionic, affiancato da un display da 10,9 pollici. Il sistema operativo è iPadOS. La versione in offerta è quella con 256 GB di storage, decisamente più interessante e “comoda” da usare rispetto alla versione da 64 GB (ricordiamo che il tablet non è disponibile nel taglio da 128 GB).

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPad 10 da 256 GB al prezzo scontato di 499 euro. Si tratta del nuovo minimo storico. C’è anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito. Per sfruttare la promo è sufficiente premere sul box qui di sotto e scegliere la versione del tablet da prendere.